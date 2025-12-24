Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

24. decembra 2025

Na olympiáde v Miláne sa predstaví aj hviezdna Vonnová, v minulosti už v Cortine triumfovala 12-krát


Americká lyžiarska hviezda Lindsey Vonnová bude súťažiť na svojich piatych zimných olympijských hrách po tom, čo si oficiálne zabezpečila miestenku v tíme Spojených ...



aptopix_france_alpine_skiing_world_cup_46723 0bd793c68a9c404fabea787aebca8776 676x475 24.12.2025 (SITA.sk) - Americká lyžiarska hviezda Lindsey Vonnová bude súťažiť na svojich piatych zimných olympijských hrách po tom, čo si oficiálne zabezpečila miestenku v tíme Spojených štátov, potvrdila v utorok Americká lyžiarska federácia.


Vonnová, ktorá má 41 rokov, sa vrátila do súťažného lyžovania pred viac ako rokom po viac ako päťročnej prestávke a v tejto sezóne zaujala štyrmi pódiovými umiestneniami vrátane jedného víťazstva. Po troch pretekoch vedie priebežné poradie Svetového pohára 2025/2026 v zjazde. Jej výsledky v tomto roku jej už zaručili účasť v olympijskom zjazde, ktorý je naplánovaný na 8. februára v Cortine d'Ampezzo.

Vonnová počas svojej kariéry vyhrala v Cortine dvanásťkrát, z toho šesťkrát v zjazde a šesťkrát v super-G. Na olympijských hrách vo Vancouveri v roku 2010 získala zlatú medailu v zjazde a bronz v super-G, a na ZOH v Pjongčangu v roku 2018 pridala ďalší bronz v zjazde.

ZOH 2026 sa uskutočnia od 6. do 22. februára v Miláne a Cortine d'Ampezzo.


Zdroj: SITA.sk - Na olympiáde v Miláne sa predstaví aj hviezdna Vonnová, v minulosti už v Cortine triumfovala 12-krát © SITA Všetky práva vyhradené.

