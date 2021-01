Biden chce pomôcť Strednej Amerike štyrmi miliardami dolárov, tvrdí mexický prezident

Financie by mali získať najmä tri štáty

Sklamanie zo zastavenia výstavby ropovodu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.1.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden sa počas úvodných dní v Bielom dome snaží položiť základy dobrých vzťahov s lídrami susedných štátov - Kanady a Mexika.Práve mexický prezident Andrés Manuel López Obrador vzbudil pozornosť, keď vyhlásil, že mu Biden v telefonickom rozhovore prezradil zámer vynaložiť 4 miliardy dolárov na pomoc stredoamerickým krajinám.Finančné prostriedky by mali získať predovšetkým Honduras, Salvádor a Guatemala, odkiaľ pre nestabilnú politickú, ekonomickú a spoločenskú situáciu utekajú tisíce migrantov cez Mexiko do USA.López Obrador a Biden sa zhodli na tom, že v otázke prisťahovalectva bude potrebné zaoberať sa základnými príčinami migrácie obyvateľstva.Kanadský premiér Justin Trudeau tento týždeň vyslovil sklamanie z Bidenovho kroku, ktorým zrušil povolenie na výstavbu kontroverzného ropovodu Keystone XL, proti ktorému viac ako desaťročie bojujú environmentalisti a organizácie pôvodných amerických obyvateľov.Ropovod by mal v prípade dokončenia dopravovať ropu z kanadskej provincie Alberta cez Montanu, Južnú Dakotu, Nebrasku, Kansas a Oklahomu až na pobrežie Texaského zálivu.Trudeau však podotkol, že nepripustí, aby rozdielne názory s Bidenom na túto tému spôsobili napätie v kanadsko-amerických vzťahoch.„Nie vždy to bude dokonalé zosúladenie s USA. Oveľa viac sa zameriavame na hodnoty a ciele. Veľmi sa teším na spoluprácu s prezidentom Bidenom,“ skonštatoval Trudeau.