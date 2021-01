Vetrák navrhuje zriadiť komisiu, ktorá by posudzovala využitie financií z rezervy premiéra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.1.2021 (Webnoviny.sk) - Koaličný poslanec Národnej rady SR Milan Vetrák (OĽaNO) navrhuje zriadiť poradný orgán predsedu vlády v podobe komisie, ktorá by posúdila využitie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR. Komisia by mala svoje rozhodnutie prezentovať ešte predtým, ako o využití financií z rezervy rozhodne samotný premiér.Vyplýva to z novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorej cieľom je podľa Vetráka zabezpečiť transparentnosť využívania rozpočtových prostriedkov z rezervy predsedu vlády.„Obdobné poradné orgány majú zriadené všetci členovia vlády SR a dokonca aj niektorí vedúci orgánov štátnej správy, ktorí rozhodujú o poskytnutí dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu,“ odôvodnil koaličný poslanec.Dodal, že návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy a je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.Parlament by mal o novele rokovať na schôdzi, ktorá sa začína v utorok 26. januára.