Biden telefonoval so Zelenským. Ukrajine prisľúbil podporu

Americký prezident Joe Biden prisľúbil vo štvrtok Ukrajine podporu vo vyhrotenej situácii s Ruskom. Vyjadril sa tak počas telefonátu so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Oznámil to Biely dom, z ktorého vyhlásenia citovala agentúra AFP.





Biden v rozhovore so Zelenským opätovne potvrdil "pripravenosť Spojených štátov reagovať rozhodne a spoločne so svojimi spojencami a partnermi" v prípade, že by Rusko napadlo Ukrajinu. Americký prezident zároveň podčiarkol "záväzok USA voči suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny", uviedol Biely dom.Biden tiež povedal, že Washington skúma možnosti "ďalšej makroekonomickej podpory" pre ukrajinské hospodárstvo, ktoré je pod tlakom pre hromadenie ruských vojakov pri hraniciach. Bližšie podrobnosti ohľadom tejto podpory však Biely dom neposkytol.V reakcii na kritiku, ktorú USA adresovala Ukrajina po tom, ako Američanom odporučili zvážiť bezodkladný odchod z Ukrajiny, povedal Biden ukrajinskému prezidentovi, že americká ambasáda v krajine je "naďalej otvorená a plne funkčná".Americký prezident zároveň vyjadril podporu diplomatickým rozhovorom, v rámci ktorých sa Ukrajina a Rusko tento týždeň opätovne zaviazali na dodržiavaní prímeria na východe Ukrajiny. Zároveň prisľúbil, že žiadne diplomatické úsilie a dohody týkajúce sa Ukrajiny, nebudú prebiehať "bez Ukrajiny".Zelenskyj na Twitteri napísal, že mal s Bidenom "dlhý telefonický rozhovor", v rámci ktorého spoločne "diskutovali o diplomatickom úsilí zameranom na deeskaláciu" napätia s Ruskom a dohodli sa na "budúcich spoločných krokoch".Ukrajinský prezident tiež uviedol, že Bidenovi poďakoval za dodávky zbraní a že spoločne diskutovali aj o "možnostiach finančnej podpory pre Ukrajinu".