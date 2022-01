Ukrajinský prezident Zelenskyj v prejave k národu vyzval Ukrajincov,aby nepodliehali panike

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok, vo svojom druhom televíznom prejave k národu v priebehu niekoľkých dní, vyzval spoluobčanov, aby pre správy o hroziacej ruskej invázii na Ukrajinu nepodliehali panike. Informovala o tom agentúra AP.





Zelenskyj uviedol, že situácia na východe Ukrajiny je vcelku pokojná a hoci dochádza k ostreľovaniu, k porušovaniu prímeria a jednotky z blízkosti hraníc Ruska s Ukrajinou "nezmizli", "nie sú tam žiadni mŕtvi ani zranení ukrajinskí vojaci.Prezident Ukrajincov ubezpečil, že sú "dosť silní na to, aby sme všetko udržali pod kontrolou a zmarili akékoľvek pokusy o destabilizáciu" krajiny. Pod kontrolou je podľa neho aj vykurovacia sezóna i boj s pandémiou, Ukrajina má dostatočné zásoby uhlia, zemného plynu i vakcín.Rozhodnutie USA, Británie, Nemecka a Kanady stiahnuť niektorých svojich diplomatov a rodinných príslušníkov z Kyjeva podľa Zelenského "nemusí nevyhnutne signalizovať eskaláciu" a podľa neho "ide o nuansy zložitej diplomatickej hry". "Spolupracujeme s našimi partnermi ako jeden tím," vyhlásil ukrajinský prezident.Vyzval tiež spoluobčanov, aby pri čítaní správ rozmýšľali "kriticky, logicky a pozitívne"."Nebojte sa internetu. Nech sa internet bojí nás. Čo ho môže vystrašiť? Zdravé, kritické, logické a pozitívne myslenie," apeloval Zelenskyj. Ubezpečil, že vedenie krajiny pracuje "v režime 24/7" a robí všetko pre to, aby sa Ukrajinci "cítili pokojne, (boli) v teple, sýti a zdraví".Poznamenal, že čítajú, vypočujú si či sledujú denne "desiatky či dokonca stovky správ", pričom niektoré z nich sú "len fámy", iné "sú vyslovene falošné".Upozornil, že niektoré - bez pochopenia globálnych súvislostí - môžu viesť k nesprávnym záverom a vyvolávať v čitateľovi pocit úzkosti. "Čo čítať? Na čo reagovať? Komu veriť? Verte Ukrajine," vyzval Zelenskyj.Agentúra AP dodala, že predstavitelia ukrajinského vedenia sa snažila upokojiť obyvateľov krajiny a predísť tak destabilizácii a panike. Minister obrany Oleksij Reznikov tak napr. v ukrajinskom parlamente povedal, že "nateraz nie je dôvod sa domnievať“, že Rusko sa pripravuje na bezprostrednú inváziu. Poznamenal, že ruské jednotky nevytvorili bojový útvar, ktorý nazval "útočná brigáda" a ktorý by sa mohol prebiť cez rusko-ukrajinskú hranicu."Nebojte sa, môžete pokojne spávať," ubezpečoval a dodal, že "netreba mať zbalené kufre".V rozhovore pre médiá v pondelok však priznal, že "existujú rizikové scenáre", ktoré "sú možné a pravdepodobné v budúcnosti".