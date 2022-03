Biden varoval pred možným použitím chemických zbraní Ruskom

Americký prezident Joe Biden v pondelok varoval pred možným použitím chemických a biologických zbraní na Ukrajine a kybernetickými útokmi na americké firmy zo strany Ruska. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a Reuters.





Falošné obvinenia Ruska, že Kyjev vlastní biologické a chemické zbrane, podľa Bidena naznačujú, že ruský prezident Vladimir Putin sám zvažuje ich použitie. "To je jasný signál, že uvažuje o ich použití," uviedol Biden na stretnutí s americkými podnikateľmi vo Washingtone. Svoje tvrdenia však nepodložil žiadnymi dôkazmi, poznamenala agentúra Reuters.Biden v pondelok zopakoval, že takýto krok Moskvy by vyvolal "tvrdú" odpoveď Západu, ktorú nešpecifikoval."Je pritlačený k múru," povedal Biden o Putinovi. "Teraz hovorí o nových operáciách pod falošnou vlajkou, ktoré pripravuje, vrátane tvrdení, že Amerika má v Európe biologické aj chemické zbrane. To jednoducho nie je pravda. Garantujem vám," zdôraznil šéf Bieleho domu.Prezident Joe Biden tiež vyzval americké súkromné firmy, aby "okamžite" posilnili svoju ochranu pred kybernetickými útokmi z Ruska, keďže tajné služby ho varovali, že ich zvažuje v reakcii na západné sankcie za rozpútanie vojny na Ukrajine. Práve súkromné subjekty podľa Bidena vlastnia a prevádzkujú najkritickejšiu infraštruktúru a nemožno ich nútiť, aby prijali konkrétne opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti."Nechceme konflikt s Ruskom, ale ak Rusko spustí kybernetický útok proti Spojeným štátom, odpovieme," uviedla v tejto súvislosti poradkyňa pre kybernetickú bezpečnosť Anne Neubergerová. Napriek Bidenovmu varovaniu podľa nej nie je isté, že dôjde ku kybernetickému útoku na kritickú infraštruktúru. Boli podľa nej zaznamenané určité prípravy, ale zatiaľ nijaký náznak "špecifického" útoku.