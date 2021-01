Biden začal s nápravou Trumpových chýb, podpísal prvé nariadenia a USA sa vrátia ku klimatickej dohode

Zrušil aj výstavbu ropovodu

Múr na mexickej hranici nebude

21.1.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden začal svoje pôsobenie v úrade podpísaním pätnástich výkonných nariadení. Len niekoľko hodín po inaugurácii tak začal pracovať na tom, aby zvrátil niektoré kroky svojho predchodcu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Prvé výkonné nariadenie sa pritom týkalo posilnenia federálneho postupu voči pandémii koronavírusu , ďalšími rozhodol o znovupripojení Spojených štátov k parížskej klimatickej dohode či zmene imigračnej politiky.„Pokiaľ ide o riešenie kríz, ktorým čelíme, nemôžeme márniť čas," vyjadril sa Biden prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter cestou do Bieleho domu po inaugurácii. Stanovisko, ktoré jeho kancelária zverejnila k nariadeniam, ďalej uvádza, že Biden „podnikne kroky nielen, aby zvrátil najvážnejšie škody Trumpovej administratívy, ale zároveň začne hýbať krajinu vpred".Viaceré opatrenia zavedú v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktorá si v USA vyžiadala už viac ako 406-tisíc obetí. Povinné bude nosenie rúšok a dodržiavanie sociálnych rozostupov vo všetkých priestoroch federálnej vlády, vznikne nový úrad na koordináciu protipandemických opatrení a zastaví sa proces vystúpenia Spojených štátov zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) , ktorý spustil Trump Biden sa tiež zaviazal, že jednou z hlavných priorít jeho administratívy bude boj proti klimatickým zmenám. V tejto súvislosti podpísal výkonné nariadenie, ktorým sa začne proces opätovného pristúpenia Spojených štátov k parížskej klimatickej dohode z roku 2015.Zrušil tiež povolenie na výstavbu kontroverzného ropovodu Keystone XL, proti ktorému viac ako desaťročie bojujú environmentalisti a organizácie pôvodných amerických obyvateľov. O tomto kroku by sa malo podľa tlačovej tajomníčky Jen Psaki hovoriť, keď Biden v piatok ako prezident absolvuje svoj prvý oficiálny telefonát so zahraničným lídrom - kanadským premiérom Justinom Trudeaum.Ropovod má dopravovať ropu z kanadskej provincie Alberta do Nebrasky. Práce na ropovode prerušili, no v roku 2019 ich opäť obnovili, keďže prezident Donald Trump zrušil rozhodnutie svojho predchodcu Baracka Obamu , ktorý v roku 2015 vetoval zákon schvaľujúci výstavbu.V oblasti imigračnej politiky Biden zrušil Trumpovo vyhlásenie núdzového stavu, ktoré mu umožnilo financovanie múra pozdĺž mexickej hranice, a tiež kontroverzný zákaz vstupu pre ľudí z niekoľkých prevažne moslimských krajín. Ďalšie nariadenia sa podľa BBC týkali rasovej a rodovej rovnosti.