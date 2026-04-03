03. apríla 2026
Bielonedeľná púť otvorí sezónu na Katarínke, pútnici vyrazia z Bukovej a čaká ich omša aj výstup na vežu
Tradičná Bielonedeľná púť k ruinám Kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach v okrese Trnava otvorí tohtoročnú sezónu na ...
3.4.2026 (SITA.sk) - Tradičná Bielonedeľná púť k ruinám Kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach v okrese Trnava otvorí tohtoročnú sezónu na zrúcanine Katarínka v nedeľu 12. apríla.
Pútnici spoločne vyrazia zo železničnej zastávky Buková o 10:10. Dopraviť sa tam môžu napríklad vlakom z Trnavy s odchodom o 09:34. Cestou na Katarínku bude pútnikov podľa Lucie Čukanovej z občianskeho združenia Katarínka sprevádzať modlitba a spoločné duchovné zamyslenia.
Podujatie vyvrcholí svätou omšou o 14:30 priamo na Katarínke, sprevádzaná bude katarínkovským zborom. Na Katarínke nebude chýbať možnosť výstupu na vyhliadkovú vežu, ktorá bola pôvodne vežou kostola. Turistov budú sprevádzať vyškolení dobrovoľníci odborným výkladom. Pripravené bude tiež občerstvenie. Projekt obnovy ruín Kláštora a Kostola sv. Kataríny môžu účastníci podporiť kúpou suvenírov za dobrovoľný príspevok.
Bielonedeľná púť na Katarínku už viac ako dvadsať rokov nadväzuje na tradíciu zo 17. a 18. storočia, keď na toto miesto v lese pri obci Dechtice v okrese Trnava prichádzali tisícky pútnikov na čele s biskupom. V tých časoch sa pútnici stretávali v Trnave, aby spoločne putovali peši.
Kláštor svätej Kataríny Alexandrijskej, známy ako Katarínka, založili v roku 1618 a patril františkánskemu rádu. V roku 1786 bol kláštor dekrétom cisára Jozefa II. zrušený. Mnísi ho opustili a kláštor s kostolom sa postupne začal meniť na ruiny. Od roku 1994 dobrovoľníci každé leto pracujú na záchrane zrúcaniny pred jej zánikom, zabezpečujú archeologické výskumy a počas roka organizujú podujatia pre verejnosť.
