Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Svetozár
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. mája 2026

Bieloruská ekonomika splýva s ruskou vojnovou mašinériou, vyše 500 podnikov plní ruské zákazky, tvrdí BelPol


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt

Niektoré podniky, vrátane fabriky MZKT majú pracovať v nepretržitom režime na podvozkoch pre ruskú vojenskú techniku. Viac než 500 podnikov v Bielorusku je podľa iniciatívy bývalých bezpečnostných ...



Zdieľať
russia_ukraine_75885 1 scaled 1 676x450 16.5.2026 (SITA.sk) - Niektoré podniky, vrátane fabriky MZKT majú pracovať v nepretržitom režime na podvozkoch pre ruskú vojenskú techniku.


Viac než 500 podnikov v Bielorusku je podľa iniciatívy bývalých bezpečnostných predstaviteľov BelPol zapojených do plnenia ruských obranných zákaziek. Organizácia tvrdí, že bieloruská ekonomika sa postupne stáva súčasťou ruskej vojnovej mašinérie.

Podľa BelPol ide o výrobu delostreleckých granátov, raketovej munície pre systémy Grad, mikročipov, optiky pre tanky či komponentov pre raketové komplexy Iskander a S-400. Niektoré podniky, vrátane fabriky MZKT majú pracovať v nepretržitom režime na podvozkoch pre ruskú vojenskú techniku.

Prebieha militarizácia krajiny


Organizácia označila situáciu za faktické „rozpustenie bieloruskej ekonomiky v ruskej vojenskej mašinérii“. Militarizácia krajiny podľa nej prebieha od roku 2022 a sprevádza ju prestavba hospodárstva aj legislatívy podľa potrieb vojny.

BelPol tvrdí, že Bielorusko sa pripravuje na možný vojenský scenár, ktorý sa nemusí týkať iba Ukrajiny, ale aj pobaltských štátov. Nové alebo modernizované obranné podniky by podľa odhadov mohli dosiahnuť plnú kapacitu v rokoch 2027 až 2029.

Niektoré výrobné závody už údajne majú konkrétne plány na produkciu desiatok až státisícov kusov munície ročne. Režim Alexandra Lukašenka zároveň podľa organizácie hľadá dodávky výbušnín a technológií v Iráne, Číne a ďalších krajinách, pričom časť komponentov získava obchádzaním sankcií.

Tylová výrobná základňa


BelPol uviedol, že Bielorusko sa fakticky mení na tylovú výrobnú základňu ruskej armády, hoci tieto objekty zatiaľ zostávajú mimo priameho dosahu ukrajinských útokov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že Ukrajina zaznamenáva nové pokusy Ruska zatiahnuť Bielorusko do vojny. Podľa neho Rusko zvažuje plány operácií z územia Bieloruska buď proti černihivsko-kyjevskému smeru na Ukrajine, alebo proti jednej z krajín Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).


Zdroj: SITA.sk - Bieloruská ekonomika splýva s ruskou vojnovou mašinériou, vyše 500 podnikov plní ruské zákazky, tvrdí BelPol © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bratislavský samosprávny kraj hľadá mladých stážistov do svojho zastúpenia v Bruseli
<< predchádzajúci článok
Rusko podľa analytika vstupuje do obdobia vyčerpania a z tejto diery sa bude dostávať celé roky

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 