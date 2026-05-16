|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 16.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Svetozár
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. mája 2026
Bieloruská ekonomika splýva s ruskou vojnovou mašinériou, vyše 500 podnikov plní ruské zákazky, tvrdí BelPol
Niektoré podniky, vrátane fabriky MZKT majú pracovať v nepretržitom režime na podvozkoch pre ruskú vojenskú techniku. Viac než 500 podnikov v Bielorusku je podľa iniciatívy bývalých bezpečnostných ...
Zdieľať
16.5.2026 (SITA.sk) - Niektoré podniky, vrátane fabriky MZKT majú pracovať v nepretržitom režime na podvozkoch pre ruskú vojenskú techniku.
Viac než 500 podnikov v Bielorusku je podľa iniciatívy bývalých bezpečnostných predstaviteľov BelPol zapojených do plnenia ruských obranných zákaziek. Organizácia tvrdí, že bieloruská ekonomika sa postupne stáva súčasťou ruskej vojnovej mašinérie.
Podľa BelPol ide o výrobu delostreleckých granátov, raketovej munície pre systémy Grad, mikročipov, optiky pre tanky či komponentov pre raketové komplexy Iskander a S-400. Niektoré podniky, vrátane fabriky MZKT majú pracovať v nepretržitom režime na podvozkoch pre ruskú vojenskú techniku.
Organizácia označila situáciu za faktické „rozpustenie bieloruskej ekonomiky v ruskej vojenskej mašinérii“. Militarizácia krajiny podľa nej prebieha od roku 2022 a sprevádza ju prestavba hospodárstva aj legislatívy podľa potrieb vojny.
BelPol tvrdí, že Bielorusko sa pripravuje na možný vojenský scenár, ktorý sa nemusí týkať iba Ukrajiny, ale aj pobaltských štátov. Nové alebo modernizované obranné podniky by podľa odhadov mohli dosiahnuť plnú kapacitu v rokoch 2027 až 2029.
Niektoré výrobné závody už údajne majú konkrétne plány na produkciu desiatok až státisícov kusov munície ročne. Režim Alexandra Lukašenka zároveň podľa organizácie hľadá dodávky výbušnín a technológií v Iráne, Číne a ďalších krajinách, pričom časť komponentov získava obchádzaním sankcií.
BelPol uviedol, že Bielorusko sa fakticky mení na tylovú výrobnú základňu ruskej armády, hoci tieto objekty zatiaľ zostávajú mimo priameho dosahu ukrajinských útokov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že Ukrajina zaznamenáva nové pokusy Ruska zatiahnuť Bielorusko do vojny. Podľa neho Rusko zvažuje plány operácií z územia Bieloruska buď proti černihivsko-kyjevskému smeru na Ukrajine, alebo proti jednej z krajín Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Zdroj: SITA.sk - Bieloruská ekonomika splýva s ruskou vojnovou mašinériou, vyše 500 podnikov plní ruské zákazky, tvrdí BelPol © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac než 500 podnikov v Bielorusku je podľa iniciatívy bývalých bezpečnostných predstaviteľov BelPol zapojených do plnenia ruských obranných zákaziek. Organizácia tvrdí, že bieloruská ekonomika sa postupne stáva súčasťou ruskej vojnovej mašinérie.
Podľa BelPol ide o výrobu delostreleckých granátov, raketovej munície pre systémy Grad, mikročipov, optiky pre tanky či komponentov pre raketové komplexy Iskander a S-400. Niektoré podniky, vrátane fabriky MZKT majú pracovať v nepretržitom režime na podvozkoch pre ruskú vojenskú techniku.
Prebieha militarizácia krajiny
Organizácia označila situáciu za faktické „rozpustenie bieloruskej ekonomiky v ruskej vojenskej mašinérii“. Militarizácia krajiny podľa nej prebieha od roku 2022 a sprevádza ju prestavba hospodárstva aj legislatívy podľa potrieb vojny.
BelPol tvrdí, že Bielorusko sa pripravuje na možný vojenský scenár, ktorý sa nemusí týkať iba Ukrajiny, ale aj pobaltských štátov. Nové alebo modernizované obranné podniky by podľa odhadov mohli dosiahnuť plnú kapacitu v rokoch 2027 až 2029.
Niektoré výrobné závody už údajne majú konkrétne plány na produkciu desiatok až státisícov kusov munície ročne. Režim Alexandra Lukašenka zároveň podľa organizácie hľadá dodávky výbušnín a technológií v Iráne, Číne a ďalších krajinách, pričom časť komponentov získava obchádzaním sankcií.
Tylová výrobná základňa
BelPol uviedol, že Bielorusko sa fakticky mení na tylovú výrobnú základňu ruskej armády, hoci tieto objekty zatiaľ zostávajú mimo priameho dosahu ukrajinských útokov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že Ukrajina zaznamenáva nové pokusy Ruska zatiahnuť Bielorusko do vojny. Podľa neho Rusko zvažuje plány operácií z územia Bieloruska buď proti černihivsko-kyjevskému smeru na Ukrajine, alebo proti jednej z krajín Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Zdroj: SITA.sk - Bieloruská ekonomika splýva s ruskou vojnovou mašinériou, vyše 500 podnikov plní ruské zákazky, tvrdí BelPol © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bratislavský samosprávny kraj hľadá mladých stážistov do svojho zastúpenia v Bruseli
Bratislavský samosprávny kraj hľadá mladých stážistov do svojho zastúpenia v Bruseli
<< predchádzajúci článok
Rusko podľa analytika vstupuje do obdobia vyčerpania a z tejto diery sa bude dostávať celé roky
Rusko podľa analytika vstupuje do obdobia vyčerpania a z tejto diery sa bude dostávať celé roky