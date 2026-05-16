Sobota 16.5.2026
Meniny má Svetozár
16. mája 2026
Bratislavský samosprávny kraj hľadá mladých stážistov do svojho zastúpenia v Bruseli
Stáž sa uskutoční v termíne od septembra do decembra 2026 v Bruseli v Belgicku.
16.5.2026 (SITA.sk) - Stáž sa uskutoční v termíne od septembra do decembra 2026 v Bruseli v Belgicku.
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvára možnosť absolvovať stáž v Bruseli priamo v Zastúpení BSK pri Európskej únii (EÚ). Stáž je určená vysokoškolským študentom a čerstvým absolventom, ktorí chcú získať praktické skúsenosti z prostredia európskych inštitúcií a regionálnej samosprávy. Stáž sa uskutoční v termíne od septembra do decembra 2026 v Bruseli v Belgicku. Samospráva o tom informuje na svojom webe.
"Účastníci budú súčasťou tímu zastúpenia Bratislavského kraja a získajú možnosť nahliadnuť do každodennej práce regiónu na európskej úrovni," priblížil BSK. Počas stáže sa budú účastníci podieľať na príprave podkladov a materiálov pre potreby zastúpenia, monitorovaní európskych výziev a iniciatív relevantných pre regionálnu samosprávu, ako aj na komunikácii aktivít zastúpenia prostredníctvom sociálnych sietí.
Súčasťou práce bude aj pomoc pri organizovaní kultúrnych a propagačných podujatí či účasť na konferenciách a odborných podujatiach organizovaných európskymi inštitúciami a partnerskými organizáciami. K dispozícii je aj možnosť finančného príspevku prostredníctvom BSK a programu Erasmus+.
"Stáž je určená študentom vysokých škôl alebo absolventom do jedného roka po ukončení štúdia, ideálne z odborov ako politológia, medzinárodné vzťahy, európske štúdiá alebo príbuzných oblastí," spresnila samospráva. Uchádzači by mali mať výbornú znalosť slovenského jazyka, aktívnu angličtinu a záujem o dianie v EÚ a regionálnu politiku. Výhodou je znalosť francúzskeho jazyka. Dôležité sú tiež komunikačné a organizačné schopnosti, tímovosť, zodpovednosť, flexibilita a znalosť práce v MS Office.
Záujemcovia môžu poslať svoj životopis a motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku do 24. mája na e-mailovú adresu brussels@region-bsk.sk. Namiesto motivačného listu je možné zaslať aj krátke motivačné video v slovenskom jazyku v maximálnej dĺžke dve minúty.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavský samosprávny kraj hľadá mladých stážistov do svojho zastúpenia v Bruseli © SITA Všetky práva vyhradené.
Pokútne personálne agentúry môžu firmám zo dňa na deň zastaviť výrobu, varuje APAS
Bieloruská ekonomika splýva s ruskou vojnovou mašinériou, vyše 500 podnikov plní ruské zákazky, tvrdí BelPol
