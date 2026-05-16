Sobota 16.5.2026
Meniny má Svetozár
16. mája 2026
Rusko podľa analytika vstupuje do obdobia vyčerpania a z tejto diery sa bude dostávať celé roky
Rusko sa po rokoch vojny dostalo do strategicky problematickej situácie. Ruská ekonomika podľa ukrajinského analytika a predsedu správnej rady Inštitútu svetovej politiky Viktora Šlinčaka postupne slabne ...
Ruská ekonomika podľa ukrajinského analytika a predsedu správnej rady Inštitútu svetovej politiky Viktora Šlinčaka postupne slabne a Kremeľ čoraz viac naráža aj na limity svojho mobilizačného potenciálu. Zároveň sa mení psychologická atmosféra vojny - nielen na fronte, ale aj vo vnútri samotného Ruska. Moskva podľa neho vstupuje do obdobia vyčerpania, ktoré môže zásadne ovplyvniť ďalší vývoj konfliktu.
Šlinčak upozorňuje, že Rusko sa po rokoch vojny dostalo do strategicky problematickej situácie. Krajina podľa neho prišla o časť svojho medzinárodného postavenia a zhoršilo sa aj globálne vnímanie Ruska ako veľmoci. „Z tejto diery sa bude Rusko dostávať celé roky,“ naznačuje analytik s tým, že Moskvu navyše čakajú obrovské náklady na udržiavanie okupovaných území a potláčanie možnej vnútornej nespokojnosti.
Putin nedokáže priznať porážku
Podľa Šlinčaka sa menia aj samotné ciele Vladimira Putina. Kremeľ už vraj nebojuje za kapituláciu Ukrajiny, ale predovšetkým za to, aby ruský prezident nestratil vlastnú autoritu doma. Putin podľa neho psychologicky nedokáže priznať porážku, no zároveň už len ťažko unesie bremeno vojny, ktorú sám rozpútal. „Bojuje už skôr za svoj status cára,“ povedal ukrajinský expert pre Espreso TV.
Analytik zároveň predpokladá, že konflikt sa môže postupne posúvať smerom k scenáru pripomínajúcemu „Minsk-3“ - teda k dlhodobému zmrazeniu vojny sprevádzanému znižovaním intenzity bojov a zdĺhavými rokovaniami o podmienkach prímeria. Nešlo by pritom o skutočné vyriešenie konfliktu, ale o pokus stabilizovať situáciu bez jasného víťaza.
Rusko na okraji veľkej politiky
Šlinčak vo svojom komentári upozorňuje aj na meniace sa geopolitické pomery. Kým Rusko sa podľa neho ocitá na okraji veľkej svetovej politiky, hlavné mocenské rokovania sa presúvajú medzi Washington a Peking. Práve stretnutia Spojených štátov a Číny môžu podľa neho rozhodovať o budúcich scenároch okolo Ukrajiny, Iránu či Taiwanu. Moskva pritom podľa analytika zostáva mimo centra týchto rozhodnutí.
Podľa Šlinčaka sa tak ukazuje paradox celej vojny: Rusko chcelo demonštrovať svoju silu a postavenie globálnej veľmoci, no výsledkom je rastúca izolácia a oslabenie strategických pozícií krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Rusko podľa analytika vstupuje do obdobia vyčerpania a z tejto diery sa bude dostávať celé roky © SITA Všetky práva vyhradené.
