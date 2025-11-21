|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 21.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elvíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. novembra 2025
Putin hrozí, že dobyje ďalšie mestá, ak Kyjev odmietne mierový návrh USA
Ruský vodca Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že americký plán by mohol „položiť základy“ dohody o mieri na Ukrajine. Prvýkrát tak potvrdil, že návrh ...
Zdieľať
21.11.2025 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že americký plán by mohol „položiť základy“ dohody o mieri na Ukrajine. Prvýkrát tak potvrdil, že návrh Spojených štátov Moskva dostala.
„Verím, že by to mohlo položiť základy pre konečné mierové urovnanie,“ povedal Putin s odkazom na 28-bodový plán Washingtonu, ktorý zakotvuje mnohé z kľúčových požiadaviek Moskvy a vyvoláva obavy v Kyjeve a Európe.
Putin zároveň pohrozil, že ak Kyjev návrh odmietne, obsadí ďalšie územie. Dodal, že nedávne obsadenie ukrajinského mesta Kupiansk „sa nevyhnutne zopakuje v iných kľúčových oblastiach frontovej línie“.
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok vyhlásila, že Ukrajina musí mať ústrednú úlohu pri rozhodovaní o svojej budúcnosti a uviedla, že európski lídri budú o mierovom pláne USA diskutovať v sobotu.
„Jasne hovoríme, že bez Ukrajiny by nemalo byť nič o Ukrajine,“ uviedla na sieti X po rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Zdroj: SITA.sk - Putin hrozí, že dobyje ďalšie mestá, ak Kyjev odmietne mierový návrh USA © SITA Všetky práva vyhradené.
„Verím, že by to mohlo položiť základy pre konečné mierové urovnanie,“ povedal Putin s odkazom na 28-bodový plán Washingtonu, ktorý zakotvuje mnohé z kľúčových požiadaviek Moskvy a vyvoláva obavy v Kyjeve a Európe.
Putin zároveň pohrozil, že ak Kyjev návrh odmietne, obsadí ďalšie územie. Dodal, že nedávne obsadenie ukrajinského mesta Kupiansk „sa nevyhnutne zopakuje v iných kľúčových oblastiach frontovej línie“.
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok vyhlásila, že Ukrajina musí mať ústrednú úlohu pri rozhodovaní o svojej budúcnosti a uviedla, že európski lídri budú o mierovom pláne USA diskutovať v sobotu.
„Jasne hovoríme, že bez Ukrajiny by nemalo byť nič o Ukrajine,“ uviedla na sieti X po rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Zdroj: SITA.sk - Putin hrozí, že dobyje ďalšie mestá, ak Kyjev odmietne mierový návrh USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bielorusko chce obnoviť veľvyslanectvo v Bratislave, Slovensko to podľa ministerstva zahraničia víta
Bielorusko chce obnoviť veľvyslanectvo v Bratislave, Slovensko to podľa ministerstva zahraničia víta
<< predchádzajúci článok
Počasie narobilo problémy v Košickom kraji, hasiči odstraňovali popadané stromy a vyťahovali autá
Počasie narobilo problémy v Košickom kraji, hasiči odstraňovali popadané stromy a vyťahovali autá