 Zo zahraničia

21. novembra 2025

Putin hrozí, že dobyje ďalšie mestá, ak Kyjev odmietne mierový návrh USA


Ruský vodca Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že americký plán by mohol „položiť základy“ dohody o mieri na Ukrajine. Prvýkrát tak potvrdil, že návrh ...



russia_putin_60831 676x451 21.11.2025 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že americký plán by mohol „položiť základy“ dohody o mieri na Ukrajine. Prvýkrát tak potvrdil, že návrh Spojených štátov Moskva dostala.


Verím, že by to mohlo položiť základy pre konečné mierové urovnanie,“ povedal Putin s odkazom na 28-bodový plán Washingtonu, ktorý zakotvuje mnohé z kľúčových požiadaviek Moskvy a vyvoláva obavy v Kyjeve a Európe.

Putin zároveň pohrozil, že ak Kyjev návrh odmietne, obsadí ďalšie územie. Dodal, že nedávne obsadenie ukrajinského mesta Kupiansk „sa nevyhnutne zopakuje v iných kľúčových oblastiach frontovej línie“.

Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok vyhlásila, že Ukrajina musí mať ústrednú úlohu pri rozhodovaní o svojej budúcnosti a uviedla, že európski lídri budú o mierovom pláne USA diskutovať v sobotu.

„Jasne hovoríme, že bez Ukrajiny by nemalo byť nič o Ukrajine,“ uviedla na sieti X po rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.


Zdroj: SITA.sk - Putin hrozí, že dobyje ďalšie mestá, ak Kyjev odmietne mierový návrh USA © SITA Všetky práva vyhradené.

