Bielorusko ohlásilo vojenské cvičenia, armáda si potrénuje oslobodzovacie manévre a získavanie kontroly v pohraničí

8.9.2022 (Webnoviny.sk) - Bielorusko začalo vojenské cvičenia pri meste Brest neďaleko poľských hraníc, pri hlavnom meste Minsk a v regióne mesta Vicebsk na severovýchode krajiny. Oznámilo to bieloruské ministerstvo obrany.Rezort uviedol, že manévre, ktoré budú trvať do 14. septembra. Ozbrojené sily si počas tohto obdobia precvičia „oslobodenie území dočasne obsadených nepriateľom" a opätovné získanie kontroly nad pohraničnými oblasťami.Bieloruské ministerstvo obrany tvrdí, že počet vojakov a vojenského vybavenia zapojeného do manévrov si nevyžaduje, aby Minsk o cvičení informoval na základe pravidiel Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Informuje o tom portál news.sky.com.