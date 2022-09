Mladík z Rimavskej Soboty zavraždil svoju starú mamu, hrozí mu najvyšší trest

8.9.2022 (Webnoviny.sk) - V Rimavskej Sobote úmyselne usmrtil 26-ročný muž svoju 71-ročnú starú mamu. Ako informovala polícia SR na sociálnej sieti, muž starú mamu fyzicky napadol a spôsobil jej viacpočetné poranenia, ktorým podľahla po prevoze do nemocnice. Príčinou smrti bolo zlyhanie srdcovej a dýchacej činnosti.Krajský policajný vyšetrovateľ v Banskej Bystrici umiestnil obvineného do policajnej cely a spracoval návrh na vzatie do väzby. Mladému mužovi hrozí trest odňatia slobody na 20 - 25 rokov až doživotie.