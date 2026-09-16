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16. septembra 2026
Diplomatický pas a výstavy za verejné peniaze? Dcéra bývalého maďarského prezidenta hovorí o klamstvách
Portál 24.hu v utorok napísal, že bývalý minister zahraničných vecí Péter Szijjártó osobne zariadil Áderovej vydanie diplomatického pasu. Mali jej vybaviť diplomatický pas a z verejných peňazí ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Portál 24.hu v utorok napísal, že bývalý minister zahraničných vecí Péter Szijjártó osobne zariadil Áderovej vydanie diplomatického pasu.
Mali jej vybaviť diplomatický pas a z verejných peňazí podporovať zahraničné výstavy, ona však tieto tvrdenia označuje za klamstvá. Maliarka Orsolya Áderová, dcéra bývalého maďarského prezidenta Jánosa Ádera, odmietla tvrdenia maďarského portálu 24.hu o údajnej štátnej podpore jej umeleckej kariéry a avizovala právne kroky.
Portál 24.hu v utorok napísal, že bývalý minister zahraničných vecí Péter Szijjártó osobne zariadil Áderovej vydanie diplomatického pasu. Súčasné maďarské ministerstvo zahraničných vecí podľa portálu potvrdilo, že maliarka dostala diplomatický pas dvakrát. Jeden z nich jej mal umožňovať cestovať takmer päť rokov.
24.hu zároveň tvrdí, že Áderovej zahraničné výstavy získavali podporu z Národného kultúrneho fondu aj od ministerstva zahraničných vecí. Podľa údajov, ktoré portál získal od rezortu diplomacie, mali maďarskí daňovníci financovať najmenej štyri jej výstavy. V roku 2021 malo ísť o 1,6 milióna forintov, teda približne 4 400 eur, na organizačné služby a na výstavu v Šanghaji v roku 2023 o viac ako 1,4 milióna forintov. Do organizácie niektorých výstav vrátane podujatia v New Yorku sa podľa portálu zapojili aj Lisztove inštitúty, ktoré pôsobia ako maďarské kultúrne centrá.
Áderová tieto tvrdenia odmietla a označila ich za „klamstvá“. Zdôraznila, že v uplynulých rokoch absolvovala 52 výstav v siedmich krajinách na troch kontinentoch a za ich organizáciou podľa nej nestála maďarská vláda.
Maliarka tvrdí, že jej výstavy pripravovali profesionáli a pracovníci maďarských zastupiteľských úradov sa na niektorých z nich objavili iba ako hostia. Odmietla tiež, že by náklady na jej výstavy znášali daňovníci. Podľa jej slov ich vždy hradila buď ona sama, alebo organizátori podujatí.
Áderová v reakcii zároveň avizovala, že proti ľuďom šíriacim podľa nej nepravdivé tvrdenia podnikne právne kroky.
Prípad vyvoláva pozornosť aj preto, že Áderová ešte pred parlamentnými voľbami hovorila o snahe budovať si kariéru nezávisle od svojho otca. Ako pripomína 24.hu, tvrdila, že pred zahraničnými priateľmi zámerne tajila, kto je jej otcom, pretože nechcela napredovať vďaka svojmu menu alebo pôvodu.
János Áder zastával funkciu maďarského prezidenta v rokoch 2012 až 2022. Jeho dcéra sa venuje výtvarnému umeniu a svoje práce podľa vlastného vyjadrenia prezentovala na desiatkach výstav v Európe, Ázii a Severnej Amerike.
Zdroj: SITA.sk - Diplomatický pas a výstavy za verejné peniaze? Dcéra bývalého maďarského prezidenta hovorí o klamstvách © SITA Všetky práva vyhradené.
Mali jej vybaviť diplomatický pas a z verejných peňazí podporovať zahraničné výstavy, ona však tieto tvrdenia označuje za klamstvá. Maliarka Orsolya Áderová, dcéra bývalého maďarského prezidenta Jánosa Ádera, odmietla tvrdenia maďarského portálu 24.hu o údajnej štátnej podpore jej umeleckej kariéry a avizovala právne kroky.
Portál 24.hu v utorok napísal, že bývalý minister zahraničných vecí Péter Szijjártó osobne zariadil Áderovej vydanie diplomatického pasu. Súčasné maďarské ministerstvo zahraničných vecí podľa portálu potvrdilo, že maliarka dostala diplomatický pas dvakrát. Jeden z nich jej mal umožňovať cestovať takmer päť rokov.
24.hu zároveň tvrdí, že Áderovej zahraničné výstavy získavali podporu z Národného kultúrneho fondu aj od ministerstva zahraničných vecí. Podľa údajov, ktoré portál získal od rezortu diplomacie, mali maďarskí daňovníci financovať najmenej štyri jej výstavy. V roku 2021 malo ísť o 1,6 milióna forintov, teda približne 4 400 eur, na organizačné služby a na výstavu v Šanghaji v roku 2023 o viac ako 1,4 milióna forintov. Do organizácie niektorých výstav vrátane podujatia v New Yorku sa podľa portálu zapojili aj Lisztove inštitúty, ktoré pôsobia ako maďarské kultúrne centrá.
Áderová tieto tvrdenia odmietla a označila ich za „klamstvá“. Zdôraznila, že v uplynulých rokoch absolvovala 52 výstav v siedmich krajinách na troch kontinentoch a za ich organizáciou podľa nej nestála maďarská vláda.
Maliarka tvrdí, že jej výstavy pripravovali profesionáli a pracovníci maďarských zastupiteľských úradov sa na niektorých z nich objavili iba ako hostia. Odmietla tiež, že by náklady na jej výstavy znášali daňovníci. Podľa jej slov ich vždy hradila buď ona sama, alebo organizátori podujatí.
Áderová v reakcii zároveň avizovala, že proti ľuďom šíriacim podľa nej nepravdivé tvrdenia podnikne právne kroky.
Prípad vyvoláva pozornosť aj preto, že Áderová ešte pred parlamentnými voľbami hovorila o snahe budovať si kariéru nezávisle od svojho otca. Ako pripomína 24.hu, tvrdila, že pred zahraničnými priateľmi zámerne tajila, kto je jej otcom, pretože nechcela napredovať vďaka svojmu menu alebo pôvodu.
János Áder zastával funkciu maďarského prezidenta v rokoch 2012 až 2022. Jeho dcéra sa venuje výtvarnému umeniu a svoje práce podľa vlastného vyjadrenia prezentovala na desiatkach výstav v Európe, Ázii a Severnej Amerike.
Zdroj: SITA.sk - Diplomatický pas a výstavy za verejné peniaze? Dcéra bývalého maďarského prezidenta hovorí o klamstvách © SITA Všetky práva vyhradené.
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