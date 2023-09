Bielorusko pripravuje stretnutie zahraničných diplomatov s nelegálne deportovanými deťmi, chce sa vyhnúť zodpovednosti

30.9.2023 (SITA.sk) - Bieloruská vláda chce zorganizovať stretnutie zahraničných diplomatov v Minsku s deťmi, ktoré nelegálne deportovali z Ruskom okupovaných území Ukrajiny. Tvrdí to ukrajinské ministerstvo zahraničia, podľa ktorého informácií by sa takéto stretnutie malo uskutočniť 4. októbra.Diplomati by mali navštíviť takzvané „miesta pobytu, vzdelávania a rehabilitácie“ ukrajinských detí, ktoré boli odvezené z miest Lysyčansk a Sjevjerodoneck, dočasne okupovaných Ruskom, do Bieloruska. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.Cieľom návštev je podľa ministerstva legalizovať nelegálne deportácie detí z okupovaných území Ukrajiny. Medzinárodné právo stanovuje, že násilná deportácia detí môže predstavovať vojnový zločin, prízvukoval tiež rezort zahraničia v Kyjeve a dodal, že bieloruskí predstavitelia sa snažia využiť medzinárodných diplomatických zástupcov, aby sa vyhli vyvodeniu zodpovednosti.„Vyzývame zahraničné krajiny, ktorých diplomatickí zástupcovia v Minsku dostali pozvanie, aby sa vyhýbali účasti na propagandistickom podujatí bieloruského režimu. Budeme pokračovať v práci, aby sme postavili pred súd každého, kto spáchal zločiny na ukrajinských deťoch, a to na národnej úrovni aj v rámci vyšetrovania Medzinárodného trestného súdu ,“ dodal.