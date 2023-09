Výsledky Voľby 2023 do NRSR: Pozrite si výsledky volieb online

V sobotu 30. septembra sa konajú predčasné voľby do Národnej rady SR.

23:00

Predčasné parlamentné voľby v okresoch Levice, Šaľa a Topoľčany prebehli pokojne a bez vážnejších incidentov. Pre TASR to potvrdili členovia okresných volebných komisií.

22:58

V Bratislavskom kraji boli sobotné voľby do Národnej rady (NR) SR pokojné a plynulé, incidenty ani problémy zaznamenané neboli. V niektorých volebných okresoch bola účasť mierne vyššia ako v minulosti, iné zaznamenali výrazne vyšší počet voličov. TASR to potvrdili okresné volebné komisie.

22:57

Parlamentné voľby by malo vyhrať Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 23,5 percenta. Za ním nasleduje Smer-SD s 21,9 percenta a Hlas-SD s 12,2 percenta. Do parlamentu by sa mali dostať aj OĽANO a priatelia s výsledkom 8 percent, SaS so 6,4 percenta, Republika so 6 percentami a KDH s 5,3 percenta hlasov. Vyplýva to z exit pollu agentúry Focus pre televíziu Markíza.

Výsledky exit polu Focus pre TV Markíza.

Foto: screenshot TV Markíza

22:56

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline odovzdalo v sobotu hlas do prenosnej volebnej schránky 63 voličov - 33 mužov a 30 žien. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej ide o rekordný počet záujemcov o voľby.

22:55

Strana SaS očakáva optimistický výsledok sobotňajších parlamentných volieb. Verí, že sa dostane do parlamentu. Pre TASR to uviedol predseda strany Richard Sulík. Atmosféru v centrále označil za príjemnú.

22:53

Akýkoľvek bude výsledok Progresívneho Slovenska (PS) v sobotných parlamentných voľbách, prijmú ho v hnutí s pokorou. V príhovore na volebnej noci to vyhlásil predseda PS Michal Šimečka. Podľa podpredsedníčky Lucie Plavákovej má PS šancu atakovať prvé miesto.

22:52

Slovenská národná strana (SNS) verí, že sa po sobotňajších voľbách vráti do Národnej rady SR. "Urobili sme pre to maximum," uviedla ešte pred ukončením hlasovania bývalá ministerka pôdohospodárstva a súčasná šestnástka na kandidátke strany Gabriela Matečná.

22:51

Demokrati budú bez ohľadu na výsledok sobotňajších parlamentných volieb pokračovať v ďalšej práci. Skonštatoval to predseda strany Eduard Heger v príhovore na volebnej noci. Spolu s volebnou líderkou Demokratov Andreou Letanovskou poďakovali všetkým ľuďom, ktorí sa zúčastnili na voľbách.

22:50

Strana Hlas-SD môže byť rozhodujúcim subjektom pri tvorbe koalície. Základom je, aby si Hlas vo voľbách udržal pozíciu medzi troma najrelevantnejšími stranami. Novinárom to v sobotu večer povedal predseda strany Peter Pellegrini.

22:45

Skončilo sa moratórium. Očakávame prvé výsledky. Zverejňovať ich bude Štatistický úrad SR na webstránke www.volbysr.sk.

22:45

Sobotňajšie parlamentné voľby boli v Prešovskom kraji bez vážnych komplikácií, ktoré by ovplyvnili ich konanie. Miestami sa vyskytli len drobné problémy. Pre TASR to potvrdili z jednotlivých okresných volebných komisií (OVK).

22.34

22:33

Všetky volebné miestnosti v okresoch Komárno a Nové Zámky sa zatvorili o 22.00 h. Okresné volebné komisie zhodnotili priebeh volieb na juhu Nitrianskeho kraja ako pokojný a bezproblémový.

22.25

Predčasné parlamentné voľby v okrese Banská Bystrica boli pokojné a bezproblémové. Pre TASR to v sobotu potvrdila zapisovateľka okresnej volebnej komisie v Banskej Bystrici Dagmar Albertová.

22.17

Počas parlamentných volieb v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nedošlo k žiadnemu vážnemu narušeniu volebnej soboty. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

22.16

Presne o 22.00 h sa zatvorili všetky volebné miestnosti v okresoch Nitra a Zlaté Moravce. Priebeh parlamentných volieb v okrese Nitra bol pokojný, okrskové volebné komisie nezaznamenali žiadne incidenty. Pre TASR to potvrdila predsedníčka okresnej volebnej komisie Nitra Michaela Griesbachová.

22.14

Sobotné voľby do Národnej rady SR boli na hornej Nitre pokojné a bez väčších problémov. Pre TASR to uviedli zástupcovia okresných volebných komisií (OVK) v Bánovciach nad Bebravou a Prievidzi, kam spadá i okres Partizánske. Účasť zhodnotili ako vyššiu, prípadne vysokú.

22.07

Sobotňajšie parlamentné voľby v Košickom kraji boli aj tesne pred zatvorením volebných miestností pokojné, zaobišli sa bez vážnych incidentov. Pre TASR to potvrdili jednotlivé okresné volebné komisie (OVK).

22.00

Volebné miestnosti sa zatvorili. Výnimku majú dva okrsky, ktoré sú otvorené dlhšie.

21.57

21.45

Na Slovensku sa dnes o 7.00 hod. začali v poradí štvrté predčasné a celkovo deviate parlamentné voľby v ére samostatnej SR. Na snímke prvovolič Adam Drozd hlasuje vo volebnej miestnosti v Komárne 30. septembra 2023.

Foto: TASR Milan Drozd

21.39

Členovia okrskovej volebnej komisie, pod ktorú spadá Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, sa v sobotu podvečer museli vrátiť späť do zdravotníckeho zariadenia aj s prenosnou urnou, aby mohli odvoliť štyria voliči s hlasovacími preukazmi. Celovo tak v nemocnici v predčasných parlamentných voľbách hlasovalo 76 pacientov a zamestnancov.

21.27

Polícia v Trnavskom kraji riešila počas dňa viacero podnetov, ktoré boli nahlásené v súvislosti s prebiehajúcimi voľbami. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti s tým, že na voľby v kraji dohliada viac ako 400 policajtov.

21.08

Pri volebnej miestnosti v obci Veľká Lomnica v okrese Kežmarok musela polícia riešiť hádku niekoľkých desiatok ľudí, začínajúci konflikt však nakoniec rýchlo vyriešila. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová pre TASR uviedla, že situácia je tam už pokojná.

21.00

Volebné miestnosti sa za hodinu zatvárajú. Výnimku majú dva okrsky, ktoré sú otvorené dlhšie.

20.50

Asi 55 percent z viac ako 1000 zapísaných voličov vo volebnom okrsku, umiestnenom v Materskej škole na Bystrickom rade vo Zvolene, prišlo odovzdať do 20.00 h svoj hlas stranám a kandidátom v parlamentných voľbách 2023. Pre TASR to uviedla predsedníčka okrskovej komisie Janka Oroslánová.

20.47

V obci Donovaly v okrese Banská Bystrica do 20.00 h odvolilo viac ako 300 ľudí s hlasovacími preukazmi. Išlo najmä o turistov a rekreantov, pomerne vysoká je zatiaľ aj účasť miestnych obyvateľov. Pre TASR to uviedla predsedníčka tamojšej volebnej komisie Anna Palúchová.

20.41

V najväčších bratislavských mestských častiach (MČ) sú sobotné voľby do Národnej rady (NR) SR naďalej pokojné, bez problémov a incidentov. Mnohé volebné okrsky hlásia výrazne vysokú účasť voličov. Pre TASR to uviedli hovorcovia miestnych samospráv či z miestneho úradu.

20.21

V obci Kopčany v okrese Skalica majú oproti predchádzajúcim voľbám zvýšený počet ľudí, ktorí nie sú obyvateľmi obce. Pre TASR to uviedla zapisovateľka volebnej okrskovej komisie Iveta Uhrová.

19.35

Priebeh sobotných volieb do Národnej rady (NR) SR zostáva v Bratislave aj naďalej pokojný. Mestská polícia doteraz žiadny vážny prípad ani incident v súvislosti s parlamentnými voľbami nezaznamenala. Pre TASR to uviedol vedúci oddelenia komunikácie bratislavskej mestskej polície Peter Borko.

19.34

Predčasné parlamentné voľby na Horehroní sú pokojné, doteraz sa nevyskytli žiadne problémy ani incidenty. Pre TASR to konštatoval zapisovateľ okresnej volebnej komisie (OVK) v Brezne Peter Štefančík.

18.37

Volebné moratórium v rámci sobotných predčasných parlamentných volieb predĺžili o ďalších päť minút. Na celom území SR potrvá do 22.45 h. Informoval o tom predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosz.

18.36

Mladí ľudia z kysuckej obce Čierne na slovensko-česko-poľskom trojmedzí prišli v sobotu využiť volebné právo nielen zo vzdialenejších slovenských miest, ale aj zo zahraničia. Starosta Peter Staňo verí, že mediálna kampaň ich namotivovala a účasť bude vysoká.

18.16

Okrskové volebné komisie na voľbu poštou začali v sobotu od 18.00 h sčítavať doručené hlasy zo zahraničia. Spolu hlasovalo poštou v rámci predčasných parlamentných volieb 58.779 voličov.

Na snímke členovia osobitnej okrskovej komisie pripravujú hlasovacie schránky s hlasmi slovenských občanov zo zahraničia na sčítanie 30. septembra 2023 v Bratislave.

Foto: TASR - Pavol Zachar

17.50

Pacienti, hospitalizovaní v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici aj jej zamestnanci mohli v sobotu odovzdať svoj hlas v predčasných parlamentných voľbách priamo v nemocnici. Prišli za nimi dve členky okrskovej volebnej komisie s prenosnou urnou.