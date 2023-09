Šéf európskej diplomacie navštívil neohlásene Odes. Ukrajine vyjadril podporu

Výročie anexie

Potrebná spolupráca

30.9.2023 (SITA.sk) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v sobotu prišiel na vopred neoznámenú návštevu ukrajinského mesta Odesa. Informuje o tom portál Kyjiv Independent.„Odesa je krásne historické mesto. Mala by byť na titulkoch pre jej živú kultúru a ducha. Namiesto toho je v správach ako častý terč Putinovej vojny,“ napísal Borell na platforme X, známej aj ako Twitter.Borrell tiež spomenul prvé výročie nelegálnej anexie Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti Ruskom. Ukrajina má podľa neho „každé právo brániť sa proti ruskej agresii a znovu získať plnú kontrolu nad svojím územím“. Zároveň zdôraznil, že Európska únia bude stáť za Ukrajinou tak dlho, ako to bude potrebné.Kyiv Independent pripomína, že Borrel tiež prostredníctvom videospojenia hovoril na Medzinárodnom fóre obranného priemyslu v Kyjeve. Poukázal na dôležitosť pripomínania úspechov európskeho obranného priemyslu pri jeho podpore pre Ukrajinu a zároveň dodal, že aj miestny ukrajinský priemysel má mnoho cenných skúseností, o ktoré sa môže podeliť so svojimi európskymi partnermi.Podľa Borrella je potrebná zvýšená spolupráca medzi ukrajinským a európskym obranným priemyslom a zachovanie silného miestneho vojenského priemyslu bude kľúčové pre schopnosť Ukrajiny zaistiť svoju bezpečnosť.