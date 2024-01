Ľuďom v Pásme Gazy hrozí, že zomrú od hladu neďaleko kamiónov plných jedla, varuje šéfka WFP

OSN vyzýva na ďalšiu pomoc

Potrebujú otvoriť nové vstupy

15.1.2024 (SITA.sk) - Izraelsko-palestínsky konflikt si za sto dní vyžiadal v Pásme Gazy podľa palestínskych úradov viac ako 24-tisíc ľudských životov.Útok militantného hnutia Hamas zabil na izraelskej strane približne 1 200 ľudí, pričom militanti zajali ďalších 250 osôb.V čase, keď tento konflikt dosiahol smutné jubileum z pohľadu jeho trvania, Spojené štáty vyhlásili, že „nadišiel správny čas“, aby Izrael upustil od bojov v Pásme Gazy.Predstavitelia Organizácie Spojených národov (OSN) zasa vyzývajú na ďalšiu pomoc, ktorú spomenutá enkláva na juhozápade Izraela zúfalo potrebuje na to, aby v nej neprepukol hladomor a rôzne choroby.Hoci predstavitelia OSN neukázali prstom priamo na Izrael, povedali, že poskytovanie pomoci je brzdené otvorením príliš malého počtu hraničných priechodov, pomalým procesom preverovania nákladných áut a tovaru smerujúceho do Pásma Gazy a pokračujúcimi bojmi na celom území. Izrael hrá vo všetkých týchto veciach rozhodujúcu rolu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok uviedli, že je potrebné otvoriť nové vstupné cesty do Pásma Gazy, každý deň povoliť vstup väčšieho počtu nákladných áut a humanitárnych pracovníkov a tým, ktorí hľadajú pomoc, je potrebné umožniť bezpečný pohyb.„Ľuďom v Pásme Gazy hrozí, že zomrú od hladu len kilometre od kamiónov naplnených jedlom,“ povedala výkonná riaditeľka WFP Cindy McCainová. „Každá stratená hodina ohrozuje nespočetné množstvo životov.“