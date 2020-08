Putin sľúbil Lukašenkovi pomoc. Štátnych zamestnancov nútia do provládnych protestov v Bielorusku

Ľudia protestovali pred štátnou televíziou

Brutálne zákroky proti demonštrantom

16.8.2020 - Rusko súhlasilo, že Bielorusku poskytne bezpečnostnú pomoc v prípade vojenského ohrozenia zvonka. Vyhlásil to bieloruský prezident Alexander Lukašenko po telefonickom rozhovore s Vladimirom Putinom, informuje spravodajský portál BBC. Zároveň tiež vyjadril obavy v súvislosti s vojenskými cvičeniami NATO, ktoré sa odohrávajú v susednom Poľsku a Litve.V Bielorusku ďalej pokračujú protesty, ktoré vyvolali oficiálne výsledky prezidentských volieb z 9. augusta, podľa ktorých si Lukašensko s 80 % hlasov zabezpečil šiesty mandát. Ľudia v uliciach to však považujú za podvod a žiadajú odstúpenie autoritárskeho lídra, ktorý je pri moci už 26 rokov.Pred budovou štátnej televízie sa v sobotu zhromaždili tisícky ľudí, ktorí požadovali riadne spravodajské pokrývanie demonštrácií. Protesty by mali pokračovať aj v nedeľu, pričom na popoludnie je v centre mesta naplánovaný Pochod za slobodu.Ešte predtým, na poludnie, je ohlásená aj provládna demonštrácia. Jej organizátori prostredníctvom sociálnej siete Facebook vyzvali na účasť "každého kto miluje svoju domovinu a je proti jej rozdeleniu na dve protichodné strany".BBC však upozorňuje, že sa objavili správy o tom, že k účasti na nej nútia pracovníkov štátneho sektora s tým, že ak tak neurobia, prídu o prácu. V uplynulých dňoch pritom robotníci zo štátnych tovární organizovali štrajky a mnohí sa pridali k protestom proti prezidentovi.Od nedele polícia zadržala takmer 7 000 ľudí, stovky utrpeli pri zásahoch zranenia a dvaja zomreli. Polícia rozháňala davy zábleskovými granátmi, slzným plynom, gumovými projektilmi a demonštrantov tiež bila.Brutálne zákroky proti protestujúcim vyvolali kritiku západných krajín. Ministri zahraničných vecí štátov Európskej únie (EÚ) sa v piatok počas mimoriadnej videokonferencie zhodli na tom, že prezidentské voľby v Bielorusku neboli férové, demokratické a ich výsledky sfalšovali.Dohodli sa tiež na okamžitom navrhnutí presne cielených sankcií, ktoré by sa mali týkať osôb zodpovedných za manipuláciu volieb a brutálne zásahy proti protestujúcim.