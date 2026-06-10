Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 10.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Margaréta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Ekonomika

Zo zahraničia

Kultúra

Kino, DVD

Šport

Tlačové správy

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

10. júna 2026

Biely dom obhajuje neudelenie víz pre somálskeho rozhodcu či iránsky tím


Tagy: MS vo futbale 2026

Americká vláda neudelila víza funkcionárom s podozrením na terorizmus, hoci hráči môžu súťažiť. Šéf pracovnej skupiny Bieleho domu pre tohtoročné futbalové majstrovstvá sveta obhajuje ...



Zdieľať
biely dom scaled 1 676x356 10.6.2026 (SITA.sk) - Americká vláda neudelila víza funkcionárom s podozrením na terorizmus, hoci hráči môžu súťažiť.


Šéf pracovnej skupiny Bieleho domu pre tohtoročné futbalové majstrovstvá sveta obhajuje rozhodnutie neudeliť víza somálskemu rozhodcovi a niektorým členom iránskeho tímu. Andrew Giuliani uviedol, že počas turnaja do USA prišlo 35 tímov bez vyhostenia hráčov či trénerov, pričom niektorí funkcionári boli odmietnutí z vážnych dôvodov.

Podľa vyjadrenia amerického ministerstva zahraničia bol rozhodca Omar Artan vylúčený pre spojenie s podozrivými členmi teroristických organizácií, čo ho diskvalifikovalo zo vstupu na územie USA. Artan bol ocenený ako najlepší rozhodca Africkej futbalovej konfederácie za rok 2025 a mal byť prvým Somálčanom na MS, no úrady ho "otočili" na letisku v Miami.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Somálsko sa nachádza na zozname krajín so zákazom cestovania, zavedenom za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Iránsky tím, ktorý odohrá tri zápasy na americkej pôde, musel pre prebiehajúci vojenský konflikt presunúť tréningový tábor do Mexika a zároveň bola zrušená alokácia vstupeniek pre iránskych fanúšikov. Niektorí členovia iránskeho podporného personálu tiež nedostali víza.

Giuliani zdôraznil, že všetci tréneri iránskeho tímu môžu pricestovať, avšak niektorí funkcionári nemôžu, a to "z veľmi dobrých dôvodov". Uviedol, že niektorí, ktorí sa prezentujú ako tréneri, nimi v skutočnosti nemusia byť. Podľa neho prezident Trump zabezpečuje "rovnocenné podmienky pre všetky tímy a zároveň zabraňuje vstupu osôb prepojených s IRGC (Islamský revolučný gardový zbor)."

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Vyslanec Bieleho domu tiež poznamenal, že pre turnaj aktuálne neexistujú žiadne dôveryhodné hrozby, ale spravodajské služby zvýšili svoju ostražitosť a budú situáciu pozorne sledovať až do záverečného zápasu 19. júla.


Zdroj: SITA.sk - Biely dom obhajuje neudelenie víz pre somálskeho rozhodcu či iránsky tím © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mladík v Číne hrával pod dvoma identitami v rôznych vekových kategóriách. Aký dostal trest?
<< predchádzajúci článok
Slovenky vyhrali v Lotyšsku a zostali v hre o postup na MS 2027 vo futbale

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 