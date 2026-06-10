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10. júna 2026
Biely dom obhajuje neudelenie víz pre somálskeho rozhodcu či iránsky tím
Tagy: MS vo futbale 2026
Americká vláda neudelila víza funkcionárom s podozrením na terorizmus, hoci hráči môžu súťažiť. Šéf pracovnej skupiny Bieleho domu pre tohtoročné futbalové majstrovstvá sveta obhajuje ...
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10.6.2026 (SITA.sk) - Americká vláda neudelila víza funkcionárom s podozrením na terorizmus, hoci hráči môžu súťažiť.
Šéf pracovnej skupiny Bieleho domu pre tohtoročné futbalové majstrovstvá sveta obhajuje rozhodnutie neudeliť víza somálskemu rozhodcovi a niektorým členom iránskeho tímu. Andrew Giuliani uviedol, že počas turnaja do USA prišlo 35 tímov bez vyhostenia hráčov či trénerov, pričom niektorí funkcionári boli odmietnutí z vážnych dôvodov.
Podľa vyjadrenia amerického ministerstva zahraničia bol rozhodca Omar Artan vylúčený pre spojenie s podozrivými členmi teroristických organizácií, čo ho diskvalifikovalo zo vstupu na územie USA. Artan bol ocenený ako najlepší rozhodca Africkej futbalovej konfederácie za rok 2025 a mal byť prvým Somálčanom na MS, no úrady ho "otočili" na letisku v Miami.
Somálsko sa nachádza na zozname krajín so zákazom cestovania, zavedenom za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Iránsky tím, ktorý odohrá tri zápasy na americkej pôde, musel pre prebiehajúci vojenský konflikt presunúť tréningový tábor do Mexika a zároveň bola zrušená alokácia vstupeniek pre iránskych fanúšikov. Niektorí členovia iránskeho podporného personálu tiež nedostali víza.
Giuliani zdôraznil, že všetci tréneri iránskeho tímu môžu pricestovať, avšak niektorí funkcionári nemôžu, a to "z veľmi dobrých dôvodov". Uviedol, že niektorí, ktorí sa prezentujú ako tréneri, nimi v skutočnosti nemusia byť. Podľa neho prezident Trump zabezpečuje "rovnocenné podmienky pre všetky tímy a zároveň zabraňuje vstupu osôb prepojených s IRGC (Islamský revolučný gardový zbor)."
Vyslanec Bieleho domu tiež poznamenal, že pre turnaj aktuálne neexistujú žiadne dôveryhodné hrozby, ale spravodajské služby zvýšili svoju ostražitosť a budú situáciu pozorne sledovať až do záverečného zápasu 19. júla.
Zdroj: SITA.sk - Biely dom obhajuje neudelenie víz pre somálskeho rozhodcu či iránsky tím © SITA Všetky práva vyhradené.
Šéf pracovnej skupiny Bieleho domu pre tohtoročné futbalové majstrovstvá sveta obhajuje rozhodnutie neudeliť víza somálskemu rozhodcovi a niektorým členom iránskeho tímu. Andrew Giuliani uviedol, že počas turnaja do USA prišlo 35 tímov bez vyhostenia hráčov či trénerov, pričom niektorí funkcionári boli odmietnutí z vážnych dôvodov.
Podľa vyjadrenia amerického ministerstva zahraničia bol rozhodca Omar Artan vylúčený pre spojenie s podozrivými členmi teroristických organizácií, čo ho diskvalifikovalo zo vstupu na územie USA. Artan bol ocenený ako najlepší rozhodca Africkej futbalovej konfederácie za rok 2025 a mal byť prvým Somálčanom na MS, no úrady ho "otočili" na letisku v Miami.
Somálsko sa nachádza na zozname krajín so zákazom cestovania, zavedenom za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Iránsky tím, ktorý odohrá tri zápasy na americkej pôde, musel pre prebiehajúci vojenský konflikt presunúť tréningový tábor do Mexika a zároveň bola zrušená alokácia vstupeniek pre iránskych fanúšikov. Niektorí členovia iránskeho podporného personálu tiež nedostali víza.
Giuliani zdôraznil, že všetci tréneri iránskeho tímu môžu pricestovať, avšak niektorí funkcionári nemôžu, a to "z veľmi dobrých dôvodov". Uviedol, že niektorí, ktorí sa prezentujú ako tréneri, nimi v skutočnosti nemusia byť. Podľa neho prezident Trump zabezpečuje "rovnocenné podmienky pre všetky tímy a zároveň zabraňuje vstupu osôb prepojených s IRGC (Islamský revolučný gardový zbor)."
Vyslanec Bieleho domu tiež poznamenal, že pre turnaj aktuálne neexistujú žiadne dôveryhodné hrozby, ale spravodajské služby zvýšili svoju ostražitosť a budú situáciu pozorne sledovať až do záverečného zápasu 19. júla.
Zdroj: SITA.sk - Biely dom obhajuje neudelenie víz pre somálskeho rozhodcu či iránsky tím © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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