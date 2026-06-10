Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 10.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Margaréta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Ekonomika

Zo zahraničia

Kultúra

Kino, DVD

Šport

Tlačové správy

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

10. júna 2026

Mladík v Číne hrával pod dvoma identitami v rôznych vekových kategóriách. Aký dostal trest?



Za falšovanie veku a identity dostali tresty štyria hráči a tri kluby. Mladý čínsky basketbalista dostal trojročný zákaz činnosti za klamstvo o svojom veku a štartoch pod dvoma rôznymi identitami. ...



Zdieľať
10.6.2026 (SITA.sk) - Za falšovanie veku a identity dostali tresty štyria hráči a tri kluby.


Mladý čínsky basketbalista dostal trojročný zákaz činnosti za klamstvo o svojom veku a štartoch pod dvoma rôznymi identitami. Informovala o tom Čínska basketbalová asociácia (CBA).

V apríli miestne médiá upozornili na podobnosť fotografií národného mládežníckeho tímu hráča Li I-ce s iným basketbalistom (Čang Chan-po), čo viedlo k vyšetrovaniu CBA.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Vyšetrovanie príslušných orgánov potvrdilo, že športovci Čang Chan-po (narodený 19. marca 2006) a Li I-ce (narodený 27. marca 2008) sú tá istá osoba,“ uviedla CBA vo vyhlásení.

Miestne médiá oznámili, že Li si zaregistroval neskorší dátum narodenia, aby sa mohol predstaviť na národnej súťaži v roku 2024. Podobný hráč, ktorý sa na neho podobá, bol pritom zaregistrovaný v roku 2022 pod menom Čang Chan-po do súťaže hráčov do 17 rokov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Li a ďalší štyria hráči boli vyradení zo všetkých podujatí CBA do 9. júna 2029. Li tiež musí v registrácii správne uviesť svoj vek a ďalšie údaje. Tri mládežnícke tímy z provincie Chu-pej boli tiež suspendované z miestnych súťaží na tri roky.



Zdroj: SITA.sk - Mladík v Číne hrával pod dvoma identitami v rôznych vekových kategóriách. Aký dostal trest? © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Cibulková si nechcela nájsť kamarátku medzi súperkami: Ženy sú zlé a zákerné – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Biely dom obhajuje neudelenie víz pre somálskeho rozhodcu či iránsky tím

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 