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10. júna 2026
Mladík v Číne hrával pod dvoma identitami v rôznych vekových kategóriách. Aký dostal trest?
Za falšovanie veku a identity dostali tresty štyria hráči a tri kluby. Mladý čínsky basketbalista dostal trojročný zákaz činnosti za klamstvo o svojom veku a štartoch pod dvoma rôznymi identitami. ...
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10.6.2026 (SITA.sk) - Za falšovanie veku a identity dostali tresty štyria hráči a tri kluby.
Mladý čínsky basketbalista dostal trojročný zákaz činnosti za klamstvo o svojom veku a štartoch pod dvoma rôznymi identitami. Informovala o tom Čínska basketbalová asociácia (CBA).
V apríli miestne médiá upozornili na podobnosť fotografií národného mládežníckeho tímu hráča Li I-ce s iným basketbalistom (Čang Chan-po), čo viedlo k vyšetrovaniu CBA.
"Vyšetrovanie príslušných orgánov potvrdilo, že športovci Čang Chan-po (narodený 19. marca 2006) a Li I-ce (narodený 27. marca 2008) sú tá istá osoba,“ uviedla CBA vo vyhlásení.
Miestne médiá oznámili, že Li si zaregistroval neskorší dátum narodenia, aby sa mohol predstaviť na národnej súťaži v roku 2024. Podobný hráč, ktorý sa na neho podobá, bol pritom zaregistrovaný v roku 2022 pod menom Čang Chan-po do súťaže hráčov do 17 rokov.
Li a ďalší štyria hráči boli vyradení zo všetkých podujatí CBA do 9. júna 2029. Li tiež musí v registrácii správne uviesť svoj vek a ďalšie údaje. Tri mládežnícke tímy z provincie Chu-pej boli tiež suspendované z miestnych súťaží na tri roky.
Zdroj: SITA.sk - Mladík v Číne hrával pod dvoma identitami v rôznych vekových kategóriách. Aký dostal trest? © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladý čínsky basketbalista dostal trojročný zákaz činnosti za klamstvo o svojom veku a štartoch pod dvoma rôznymi identitami. Informovala o tom Čínska basketbalová asociácia (CBA).
V apríli miestne médiá upozornili na podobnosť fotografií národného mládežníckeho tímu hráča Li I-ce s iným basketbalistom (Čang Chan-po), čo viedlo k vyšetrovaniu CBA.
"Vyšetrovanie príslušných orgánov potvrdilo, že športovci Čang Chan-po (narodený 19. marca 2006) a Li I-ce (narodený 27. marca 2008) sú tá istá osoba,“ uviedla CBA vo vyhlásení.
Miestne médiá oznámili, že Li si zaregistroval neskorší dátum narodenia, aby sa mohol predstaviť na národnej súťaži v roku 2024. Podobný hráč, ktorý sa na neho podobá, bol pritom zaregistrovaný v roku 2022 pod menom Čang Chan-po do súťaže hráčov do 17 rokov.
Li a ďalší štyria hráči boli vyradení zo všetkých podujatí CBA do 9. júna 2029. Li tiež musí v registrácii správne uviesť svoj vek a ďalšie údaje. Tri mládežnícke tímy z provincie Chu-pej boli tiež suspendované z miestnych súťaží na tri roky.
Zdroj: SITA.sk - Mladík v Číne hrával pod dvoma identitami v rôznych vekových kategóriách. Aký dostal trest? © SITA Všetky práva vyhradené.
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