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10. júna 2026

Slovenky vyhrali v Lotyšsku a zostali v hre o postup na MS 2027 vo futbale


Tagy: Kvalifikácia MS žien vo futbale Slovenske futbalové reprezentantky víťazstvo

Slovenské futbalové reprezentantky zostali v hre o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. V poslednom vystúpení 3. skupiny B-divízie kvalifikácie o postup MS 2027 slovenské futbalové reprezentantky ...



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slovenky 676x507 10.6.2026 (SITA.sk) - Slovenské futbalové reprezentantky zostali v hre o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.


V poslednom vystúpení 3. skupiny B-divízie kvalifikácie o postup MS 2027 slovenské futbalové reprezentantky vyhrali v Rige nad Lotyšskom 2:1, v tabuľke obsadili tretie miesto a zahrajú si v ďalšej fáze - v play-off.

Lotyšky viedli od 45. minúty gólom Karliny Miksoneovej z pokutového kopu, ale v 78. minúte Diana Lemešová vyrovnala a v druhej minúte nadstaveného času Dominika Gondová preklopila víťazstvo na stranu Sloveniek.

Iba 18-ročná útočníčka Slovana Bratislava hlavou strelila vôbec svoj prvý gól v národnom tíme Slovenska.

Dominantný výkon


Slovenky v dlho remízovom zápase herne aj štatisticky dominovali. Podľa webu Slovenského futbalového zväzu na strely celkovo zvíťazili 22:7, na bránku 10:3, na rohy 11:2, a v držaní lopty to bolo 61 k 39 percent.

Nepremenené šance


"Vedeli sme, že budeme kontrolovať zápas, neboli sme však schopní premeniť naše šance z úvodu zápasu, respektíve v priebehu prvého polčasu. Vo futbale platí: nedáš – dostaneš, v 45. minúte sme zahrali zbytočne rukou a posadili domácich na koňa," zhodnotil tréner Peter Kopúň prvý polčas a neskôr pokračoval:

"Do druhej časti sme si trocha upravili situácie v krídelnom priestore, urobili striedanie a išli za víťazstvom, za bodmi, ktoré sme chceli. Do ničoho výraznejšieho sme potom Lotyšky nepustili, myslím si, že trafili iba žŕdku v čase, keď sme mali tlak.“

Víťazkami 3. skupiny B-divízie sa stali Portugalčanky napriek záverečnej prehre 1:3 vo Fínsku. Druhé miesto obsadili práve Fínky.

V kvalifikácii sa bude pokračovať dvojkolovým play-off za účasti 32 tímov. Slovenky ako tretí tím zo skupiny B-divízie dostanú za súpera víťazné družstvo zo skupín B-divízie alebo niektorý z tímov zo štvrtých miest v A-divízii. Žreb sa uskutoční 18. júna a prvé zápasy I. kola play-off odohrajú 7.- 13. októbra 2026.


Zdroj: SITA.sk - Slovenky vyhrali v Lotyšsku a zostali v hre o postup na MS 2027 vo futbale © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kvalifikácia MS žien vo futbale Slovenske futbalové reprezentantky víťazstvo
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