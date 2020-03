Biháriová možno nahradí Trubana, bude sa uchádzať o funkciu predsedníčky Progresívneho Slovenska

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.3.2020 - Podpredsedníčka Progresívneho Slovenska (PS) Irena Biháriová sa bude uchádzať o funkciu predsedníčky strany. Agentúre SITA túto informáciu potvrdila hovorkyňa koalície PS/Spolu - občianska demokracia (PS/Spolu) Silvia Hudáčková.Ako prvé o tom informovali Hospodárske noviny. Súčasný predseda PS Michal Truban totiž po neúspechu koalície PS/Spolu v parlamentných voľbách z 29. februára uviedol, že sa opätovne o funkciu predsedu uchádzať nebude.Truban viedol koalíciu do volieb ako volebný líder. Strana by mala v najbližších týždňoch zvolať snem, na ktorom si zvolí nového predsedu.PS/Spolu získala vo voľbách do Národnej rady SR, ktoré sa konali v sobotu 29. februára, 6,96 percenta hlasov. Na vstup do parlamentu pritom museli získať minimálne sedem percent.K dosiahnutiu potrebného kvóra im chýbalo 926 hlasov. Z pozície predsedu Spolu - občianska demokracia pre tento volebný výsledok odstúpil aj Miroslav Beblavý, ktorý sa plánuje definitívne stiahnuť z politiky.