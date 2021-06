Bilbao odškodnia za presun ME vo futbale 2020, dostane financie a zorganizuje prestížne finále

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.6.2021 (Webnoviny.sk) - Španielske Bilbao, ktoré sa pôvodne nachádzalo v zozname hostiteľských miest tohtoročných majstrovstiev Európy vo futbale, dostane od Európskej futbalovej únie (UEFA) finančnú kompenzáciu za odňatie usporiadateľského práva. V piatok o tom informovala radnica tohto baskického mesta.Podľa úradov v Bilbau UEFA súhlasila s vyplatením 1,3 milióna eur a mestu zároveň sľúbila, že štadión San Mamés bude v nadchádzajúcich rokoch dejiskom finále Európskej ligy a finále ženskej Ligy majstrov. Radnica poznamenala, že peniaze od strešného orgánu európskeho futbalu pokryjú investície, ktoré zrealizovala v rámci príprav na ME 2020.Bilbao malo pôvodne hostiť stretnutia základnej E-skupiny šampionátu vrátane duelu Španielsko - Slovensko, ale vysoká miera ochorenia COVID-19 v regióne znemožnila fanúšikom vstup na zápasy. V apríli sa preto UEFA rozhodla presunúť zápasy z Bilbaa do Sevilly, kde miestne úrady odobrili účasť fanúšikov na dueloch ME.