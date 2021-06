Na ME 2020 vo futbale skolaboval na ihrisku hráč Dánska Ch. Eriksen

Sobotný zápas majstrovstiev Európy medzi futbalistami Dánska a Fínska v Kodani prerušili v závere prvého polčasu po kolapse domáceho hráča Christiana Eriksena. Záchranári ho oživovali na ihrisku a približne po pätnástich minútach ho transportovali do nemocnice. Podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) bol v stabilizovanom stave, na sociálnych sieťach kolovala fotografia, na ktorej bol na nosidlách pri vedomí.



Dvadsaťdeväťročný stredopoliar odpadol v 43. minúte pri postrannej čiare, keď naňho lopta smerovala po autovom vhadzovaní. Spoluhráči okamžite privolali lekársku pomoc, neskôr na trávnik zišla aj Eriksenova manželka, ktorú utešovali kapitán Simon Kjaer a brankár Kasper Schmeichel. Dáni okolo Eriksena vytvorili hradbu, po jeho odvoze zamierili do šatne rovnako ako fínski hráči a rozhodcovia pred nimi.



Sobotný zápas majstrovstiev Európy medzi futbalistami Dánska a Fínska v Kodani dohrali od 20.30 h. Dánska futbalová asociácia to oznámila na twitteri po tom, ako hráči dostali ubezpečenie, že domáci hráč Christian Eriksen je po kolapse v poriadku. "Christian Eriksen je pri vedomí a jeho stav je naďalej stabilizovaný. V nemocnici podstúpi ďalšie vyšetrenia," informovala Dánska FA na twitteri.



O večerné dohratie stretnutia požiadali oba tímy a Európska futbalová únia (UEFA) im po krízovom zasadnutí vyhovela. Pokračovalo sa záverečnými štyrmi minútami prvého polčasu, druhé dejstvo sa malo začať po päťminútovej prestávke.

Dánsky futbalista Christian Eriksen, ktorý skolaboval počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Fínsko na európskom šampionáte v Kodani v sobotu 12. júna 2021.

Foto: FOTO TASR/AP

Anglicko zrušilo tlačovú konferenciu

Anglicko zrušilo tlačovú konferenciu

Anglická futbalová reprezentácia zrušila predzápasovú tlačovú konferenciu s trénerom Garethom Southgateom a kapitánom Harrym Kaneom po tom, ako počas zápasu B-skupiny EURO 2020 s Fínskom skolaboval dánsky stredopoliar Christian Eriksen.Angličania vstúpia do šampionátu v nedeľu proti Chorvátsku. "Dnes večer myslíme na Christiana, na jeho rodinu a na všetkých ľudí spojených s dánskym futbalom," zaznelo vo vyhlásení Anglickej futbalovej asociácie (FA).

