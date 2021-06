Slovensko sa zvykne zobudiť v zápasoch proti silnejším. Prekvapí na ME vo futbale 2020 Poľsko?

Väčšie kvality na strane Poľska

Slováci nie sú bez šancí

12.6.2021 - Niekdajší slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Guldan vníma poľskú reprezentáciu ako favorita pondelňajšieho duelu E-skupiny majstrovstiev Európy proti Slovensku. Pred duelom na štadióne Krestovskij v Petrohrade sa však domnieva, že mužstvo trénera Štefana Tarkoviča môže byť úspešné, ak podá zodpovedný a organizovaný výkon."Poliaci sú favorit a nehovorme, že to tak nebude. Majú individuality, lepších hráčov," vyhlásil pre web sport.tvp.pl 38-ročný rodák z Banskej Bystrice, podľa ktorého môžu Slováci stavať predovšetkým na tímovosti. "Musia byť dobre organizovaní. Napriek tomu však vidím väčšie kvality na strane poľského tímu," dodal športový riaditeľ poľského klubu Zaglebie Lubin.Ako poznamenal, šampionát sa vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 koná v nie najoptimálnejšom období pre fanúšikov, no myslí si, že pre každého futbalového priaznivca to bude veľký sviatok. "Počas najbližšieho mesiaca sa bude na čo pozerať," skonštatoval.Tím spod Tatier prešiel od ostatných ME 2016 vo Francúzsku rozsiahlou obmenou kádra. Viacerí slovenskí hráči pravidelne nehrávajú vo svojich kluboch. Ďalší, ako napríklad Marek Hamšík či Róbert Boženík, si v nedávnom období prešli zdravotnými patáliami. Guldan bude preto zvedavý, v akej sú forme."Máme nejaké problémy, no pozitívom môžu byť obrancovia, predovšetkým Škriniar, ktorý vyhral taliansku ligu. Dúbravka má za sebou dobré obdobie v Newcastli United, Šatka vydarenú sezónu v Lechu Poznaň. Trochu mám obavy zo stredu poľa, Lobotka nebol v Neapole prvou voľbou trénera Gattusa, je slabo disponovaný," podotkol.Podľa Guldana Slováci v pondelňajšom dueli so začiatkom o 18.00 h SELČ nie sú bez šancí. Ako dôvod uviedol jeden dôležitý aspekt, ktorý má výraznú podporu v minulosti, a opäť by sa mohol zopakovať aj v Petrohrade. "Slováci sa radi zobúdzajú v zápasoch so silnejšími súpermi," naznačil Ľubomír Guldan prognózu z pohľadu slovenského mužstva.