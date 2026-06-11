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10. júna 2026
Bill Gates pred Kongresom odmietol spojenie s Epsteinovými zločinmi
Spoluzakladateľ Microsoftu priznal „vážnu chybu v úsudku“, no tvrdí, že nikdy nikoho nezneužil. Spoluzakladateľ spoločnosti
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Spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates v stredu pred americkými zákonodarcami odmietol akúkoľvek účasť na trestnej činnosti zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina, odsúdeného sexuálneho delikventa obvineného z obchodovania s neplnoletými dievčatami.
Jeden z najbohatších
Jeden z najbohatších ľudí sveta vypovedal pred výborom Snemovne reprezentantov pre dohľad v rámci vyšetrovania kontaktov významných osobností s Epsteinom, ktorý zomrel vo väzení v New Yorku v roku 2019 počas čakania na súd.
„Nikdy som nevidel ani nemal žiadny náznak, že Epstein pokračoval v trestnej činnosti. Nikdy som nebol na jeho ostrove, ranči ani v jeho dome na Floride. Nikdy som nikoho nezneužil,“ uviedol Gates v pripravenom vyhlásení.
Vážna chyba
Gates označil svoje stretnutia s Epsteinom za „vážnu chybu v úsudku“ a dodal, že ak jeho kontakty s finančníkom prispeli k zvýšeniu Epsteinovej dôveryhodnosti, „hlboko to ľutuje“.
Podľa Gatesa ho s Epsteinom zoznámili v roku 2011, teda tri roky po tom, čo sa Epstein na Floride priznal k navádzaniu neplnoletej osoby na prostitúciu.
Miliardy od Epsteina
Gates tvrdí, že Epstein ho presviedčal, že dokáže získať miliardy dolárov na globálne zdravotnícke projekty.
„Vedel som, že Epstein mal problémy so zákonom, ale celkom som nerozumel rozsahu jeho zločinov,“ povedal Gates.
Spoluzakladateľ Microsoftu uviedol, že kontakty s Epsteinom prerušil koncom roka 2014 po tom, čo sa ukázalo, že potenciálni darcovia neprispejú na jeho charitatívne projekty.
Kompro o neverách
Gates zároveň priznal, že Epstein získal citlivé informácie o jeho mimomanželských vzťahoch a následne sa ho snažil vydierať.
„Snažil sa využiť informácie o mojich neverách a množstvo ďalších klamstiev, aby ma prinútil obnoviť kontakt. Neuspel,“ uviedol Gates.
Vyšetrovanie výboru sa zameriava aj na to, ako americké úrady pracovali s Epsteinovým prípadom a aké dokumenty z vyšetrovania boli zverejnené.
Zdroj: SITA.sk - Bill Gates pred Kongresom odmietol spojenie s Epsteinovými zločinmi © SITA Všetky práva vyhradené.
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