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10. júna 2026

Po incidente v gelnickom okrese koná aj Úrad inšpekčnej služby, polícia vykonávala previerky 21-ročnému mužovi


Tagy: hľadaná osoba košická policajná hovorkyňa Košická polícia

Osobu sa podarilo nájsť vo večerných hodinách. Tá sa však po spozorovaní policajtov dala na útek, na výzvy policajtov nereagovala a ďalej pred policajtmi utekala. Po víkendovom incidente v okrese ...



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547655208_1098198022504636_7272071897247955373_n e1781110031690 676x454 11.6.2026 (SITA.sk) - Osobu sa podarilo nájsť vo večerných hodinách. Tá sa však po spozorovaní policajtov dala na útek, na výzvy policajtov nereagovala a ďalej pred policajtmi utekala.


Po víkendovom incidente v okrese Gelnica koná aj Úrad inšpekčnej služby (ÚIS). Ako priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, na základe žiadosti spišskonovoveského okresného súdu o dodanie do výkonu trestu vykonávala polícia v piatok 5. júna previerky po 21-ročnom mužovi.

Varovné výstrely do vzduchu


„Osobu sa podarilo nájsť vo večerných hodinách. Tá sa však po spozorovaní policajtov dala na útek, na výzvy policajtov nereagovala a ďalej pred policajtmi utekala. Po zákonných výzvach, aby osoba upustila od svojho konania, policajti v zmysle zákona použili varovné výstrely do vzduchu,” vysvetľuje Ivanová.

Doplnila, že osoba napriek tomu od svojho konania neupustila a utiekla do lesa. Policajti po nej teda naďalej pátrali aj so služobným psom. Využili aj služobný dron, ktorý podozrivého zachytil, no keďže mal pri sebe dvoch psov nebol na jeho zadržanie použitý služobný pes.

Použitie donucovacích prostriedkov


„Vďaka operatívno-pátracej činnosti sa nasledujúci deň (6. júna) krátko po 4:30 podarilo policajtom muža spozorovať vo vozidle Škoda Fabia, smerujúcom na obec Smolník. Keď sa policajti k vozidlu priblížili, začal vodič prudko brzdiť a z miesta spolujazdca vybehla hľadaná osoba a opäť pred policajtmi utekala smerom k oploteniu lúky. Pravdepodobne pri zoskoku z oplotenia vysokého cca 2 metre si osoba poranila dolnú končatinu. Policajti následne osobu za pomoci donucovacích prostriedkov spacifikovali,” objasňuje krajská policajná hovorkyňa.

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Dodala, že vzhľadom na to, že sa mediálnym priestorom začali šíriť rôzne verzie toho, ako k zraneniam došlo, chcú verejnosť upokojiť. Vo veci riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach nariadil vykonanie kontroly, ktorá má preveriť opodstatnenosť použitia donucovacích prostriedkov a vyvrátiť akékoľvek pochybnosti o priebehu služobného zákroku.

Vo veci koná aj Úrad inšpekčnej služby. Ak vykonaná kontrola zistí pochybenie zo strany zasahujúcich policajtov, ich nadriadení príjmu potrebné opatrenia.


Zdroj: SITA.sk - Po incidente v gelnickom okrese koná aj Úrad inšpekčnej služby, polícia vykonávala previerky 21-ročnému mužovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hľadaná osoba košická policajná hovorkyňa Košická polícia
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