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10. júna 2026
Fond na rozvoj Trnavského kraja podporí Piešťanské zábaly, festival Cinematik aj záchranu hradu Branč
Tagy: Dotácie Finančná pomoc Medzinárodný filmový festival Cinematik Občianske združenie Trnavský samosprávny kraj (TSK) trnavský župan
Ide o historicky najvyšší počet podporených projektov od vzniku fondu, prvýkrát získali podporu aj útulky pre zvieratá. Fond na rozvoj Trnavského kraja prerozdelí 800 tisíc eur medzi vybraných 117 ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Ide o historicky najvyšší počet podporených projektov od vzniku fondu, prvýkrát získali podporu aj útulky pre zvieratá.
Fond na rozvoj Trnavského kraja prerozdelí 800 tisíc eur medzi vybraných 117 projektov miest, obcí, občianskych združení a ďalších subjektov. Ide o historicky najvyšší počet podporených projektov od vzniku fondu, prvýkrát získali podporu aj útulky pre zvieratá.
Až 35 tisíc získal festival divadla a zábavy Piešťanské zábaly, ktorý v kúpeľnom meste organizuje herec Jozef Vajda. Jeho tretí ročník bude 21. – 23. augusta. Medzinárodný filmový festival Cinematik, ktorý sa tiež koná v Piešťanoch, dostal 10 tisíc eur.
Rovnaká čiastka poputuje aj do obce Podbranč v okrese Senica, ktorá peniaze použije na záchranu ďalšej časti zrúcaniny hradu Branč, ktorý je vyhľadávaným turistickým cieľom. Obec sa o hrad stará dlhodobo, peniaze z Fondu na rozvoj Trnavského kraja pôjdu konkrétne na stabilizáciu východnej časti hradieb, ktorej hrozí zrútenie.
Malá obec Sasinkovo v okrese Hlohovec bude môcť použiť 10 tisíc eur na vybudovanie bezpečnej autobusovej zastávky. Deti z tejto obce chodia do školy v susednej obci Kľačany, na vystupovanie z autobusu momentálne v Sasinkove nie je dostatočný priestor.
Ďalšia malá obec Ratkovce v okrese Hlohovec si chce s pomocou peňazí z Trnavského samosprávneho kraja otvoriť obchod s potravinami a ďalším tovarom. Zamestnanie v tomto obchode by mali nájsť sociálne znevýhodnení ľudia.
Finančná pomoc smeruje aj do starostlivosti o opustené zvieratá. Občianske združenie DOGAZYL, ktoré vo Veľkom Mederi prevádzkuje najväčší útulok pre psy v kraji, získalo na skvalitnenie zázemia, bezpečnosti a starostlivosti o zvieratá 10 tisíc eur.
„Aj vďaka tejto podpore zlepšujeme komunity a ich okolie. Rekordný počet žiadostí ukázal, že fond má výrazné opodstatnenie a verím, že sa nám podarí kapacitu financií na tento fond rozširovať,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.
Fond je zameraný na podporu takých projektov, ktoré znamenajú konkrétny prínos pre obyvateľov regiónov. Financie z fondu smerujú do oblastí verejnej infraštruktúry, kultúry, športu, cestovného ruchu, životného prostredia, komunitného života či starostlivosti o zvieratá.
Zdroj: SITA.sk - Fond na rozvoj Trnavského kraja podporí Piešťanské zábaly, festival Cinematik aj záchranu hradu Branč © SITA Všetky práva vyhradené.
Fond na rozvoj Trnavského kraja prerozdelí 800 tisíc eur medzi vybraných 117 projektov miest, obcí, občianskych združení a ďalších subjektov. Ide o historicky najvyšší počet podporených projektov od vzniku fondu, prvýkrát získali podporu aj útulky pre zvieratá.
Záchrana časti zrúcaniny Branč
Až 35 tisíc získal festival divadla a zábavy Piešťanské zábaly, ktorý v kúpeľnom meste organizuje herec Jozef Vajda. Jeho tretí ročník bude 21. – 23. augusta. Medzinárodný filmový festival Cinematik, ktorý sa tiež koná v Piešťanoch, dostal 10 tisíc eur.
Rovnaká čiastka poputuje aj do obce Podbranč v okrese Senica, ktorá peniaze použije na záchranu ďalšej časti zrúcaniny hradu Branč, ktorý je vyhľadávaným turistickým cieľom. Obec sa o hrad stará dlhodobo, peniaze z Fondu na rozvoj Trnavského kraja pôjdu konkrétne na stabilizáciu východnej časti hradieb, ktorej hrozí zrútenie.
Malá obec Sasinkovo v okrese Hlohovec bude môcť použiť 10 tisíc eur na vybudovanie bezpečnej autobusovej zastávky. Deti z tejto obce chodia do školy v susednej obci Kľačany, na vystupovanie z autobusu momentálne v Sasinkove nie je dostatočný priestor.
Obnova kultúry a športu
Ďalšia malá obec Ratkovce v okrese Hlohovec si chce s pomocou peňazí z Trnavského samosprávneho kraja otvoriť obchod s potravinami a ďalším tovarom. Zamestnanie v tomto obchode by mali nájsť sociálne znevýhodnení ľudia.
Finančná pomoc smeruje aj do starostlivosti o opustené zvieratá. Občianske združenie DOGAZYL, ktoré vo Veľkom Mederi prevádzkuje najväčší útulok pre psy v kraji, získalo na skvalitnenie zázemia, bezpečnosti a starostlivosti o zvieratá 10 tisíc eur.
„Aj vďaka tejto podpore zlepšujeme komunity a ich okolie. Rekordný počet žiadostí ukázal, že fond má výrazné opodstatnenie a verím, že sa nám podarí kapacitu financií na tento fond rozširovať,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.
Fond je zameraný na podporu takých projektov, ktoré znamenajú konkrétny prínos pre obyvateľov regiónov. Financie z fondu smerujú do oblastí verejnej infraštruktúry, kultúry, športu, cestovného ruchu, životného prostredia, komunitného života či starostlivosti o zvieratá.
Zdroj: SITA.sk - Fond na rozvoj Trnavského kraja podporí Piešťanské zábaly, festival Cinematik aj záchranu hradu Branč © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dotácie Finančná pomoc Medzinárodný filmový festival Cinematik Občianske združenie Trnavský samosprávny kraj (TSK) trnavský župan
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