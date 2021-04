BILLA inšpiruje k posilneniu imunity a rozprúdeniu energie. Zákazníkom ponúka čerstvé ovocie a zeleninu za super ceny

Týždne plné energie a vitamínov

7.4.2021 (Webnoviny.sk) -Zabezpečujú pestrosť stravy, prispievajú k vyváženej životospráve a poskytujú telu nevyhnutné vitamíny a minerály. Ovocie a zelenina sú nenahraditeľnou súčasťou jedálnička a svoju pozornosť na ne sa rozhodla upriamiť aj Organizácia spojených národov. Rok 2021 vyhlásila OSN za medzinárodný rok ovocia a zeleniny. Jeho cieľom je poukázať na dôležitosť pravidelného prísunu ovocia a zeleniny v stravovaní, a tiež dostať do povedomia ľudí výživové a zdravotné výhody konzumácie tejto súčasti jedálnička. OSN odporúča denne skonzumovať minimálne 400 gramov ovocia a zeleniny ako prevenciu pred civilizačnými ochoreniami, ale aj pred stále prítomným ochorením COVID-19.Dôležitosť pravidelného prísunu čerstvého ovocia a zeleniny si uvedomuje aj spoločnosť BILLA, ktorá dlhodobo podporuje zákazníkov v zdravom životnom štýle a vyváženej strave. Symbolicky v Svetový deň zdravia, ktorý si každoročne pripomíname 7. apríla, BILLA pre svojich zákazníkov spustila akciovú ponuku na čerstvé ovocie a zeleninu. Až do 4. mája si zákazníci môžu za zvýhodnenú cenu 1 euro zakúpiť vybrané druhy z tohto sortimentu, tento týždeň napríklad banány, pomaranče, cherry rajčiny či mrkvu. „Ovocie a zelenina sú kľúčovou súčasťou jedálnička a základom pre udržanie pevného zdravia. Výhodnou ponukou ovocia a zeleniny chceme inšpirovať našich zákazníkov, aby si každý deň dopriali prísun vitamínov a ďalších dôležitých látok, obzvlášť v tejto pandemickej dobe. S BILLA si každý môže naštartovať imunitu za skvelé ceny,“ povedala Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa BILLA.Ku konzumácii potravín, ktoré prispievajú k zdravému životnému štýlu, chce spoločnosť BILLA zákazníkov povzbudiť aj zľavou 10 % na každý ďalší nákup. Rovnako ako zvýhodnenú ponuku na vybrané druhy čerstvého ovocia a zeleniny, aj túto zľavu spúšťa BILLA v dnešný deň. Zľavu 10 % na ďalší nákup dostane každý zákazník, ktorý až do 25. mája nakúpi v predajniach BILLA tovar v hodnote najmenej 20 eur. Zľavový kupón, ktorý bude vytlačený spolu s pokladničným blokom, je potom možné jednorazovo použiť na ďalší nákup v minimálnej hodnote 20 eur. „Dlhodobým cieľom BILLA je, aby u nás zákazníci nakupovali kvalitne a zdravo, a zároveň šikovne. Čím častejšie navštívia zákazníci naše supermarkety počas trvania tejto akcie, tým budú nákupy pre nich výhodnejšie,“ uviedla K. Kirchnerová.Informačný servis