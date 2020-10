U. S. Steel Košice pripravuje vlastné odberné miesto, otestujú aj rodinných príslušníkov zamestnancov

Zamestnancom ponechali možnosť výberu

Radi by v testovaní pokračovali

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.10.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť U. S. Steel Košice (USSK) pripravuje vo svojom areáli odberné miesto a chce povzbudiť zamestnancov, aby sa dali otestovať v rámci celoplošného testovania.Na toto odberné miesto budú môcť prísť aj rodinní príslušníci zamestnancov alebo ľudia z blízkeho okolia. Agentúru SITA o tom informoval hovorca USSK Ján Bača „Veríme, že aj vďaka plošnému testovaniu sa nám bude dariť držať šírenie vírusu pod kontrolou. Návrh samosprávy vytvoriť u nás odberné miesto sme privítali, avšak je potrebné brať do úvahy zmennosť v podniku. Radi by sme otestovali všetkých zamestnancov, avšak to nie je možné urobiť za jeden víkend. Na to, aby boli otestovaní všetci zamestnanci je potrebné testovať počas viacerých dní, inak je to technicky nerealizovateľné,“ uviedol Bača.USSK podľa neho trvá na tom, aby zamestnanci podniku boli otestovaní, avšak je na ich výbere, kde sa dajú otestovať.„Nerozumieme tomu, že ak budeme mať celú logistiku pripravenú na testovanie, prečo po dvoch víkendových dňoch, keď je v podniku najmenej ľudí, máme skončiť. Ak dostaneme časový priestor, testy a zdravotníkov, sme pripravení pokračovať s testovaním,“ dodal Bača.K 27. októbru má U. S. Steel Košice 67 aktívnych prípadov s pozitívnym testom na COVID-19 a 49 zamestnancov sa po preliečení vrátilo do práce.