Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 1.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Diana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. júla 2026

Úrad vlády reagoval na liberálov a prezradil sumu cyrilometodských slávností. Aká bude jej výška?


Tagy: cyrilo-metodské slávnosti Minister obrany SR Papalášizmus podpredseda vlády Tradície

Forma osláv sa podľa Kaliňáka zmenšila, aby sa ušetrilo. Celkové náklady na cyrilometodské slávnosti uhradené externým dodávateľom sú na úrovni takmer 252-tisíc eur bez ...



Zdieľať
686ac7994a280331669288 676x451 1.7.2026 (SITA.sk) - Forma osláv sa podľa Kaliňáka zmenšila, aby sa ušetrilo.


Celkové náklady na cyrilometodské slávnosti uhradené externým dodávateľom sú na úrovni takmer 252-tisíc eur bez DPH. Informoval o tom Úrad vlády SR, ktorý tak reagoval na tvrdenia strany Sloboda a Solidarita (SaS), že oslavy stoja viac ako 320-tisíc eur.

Liberáli pre cyrilometodské oslavy, ktoré sa tento rok uskutočnia bez účasti verejnosti, podali aj podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Úrad vlády ubezpečil, že je pripravený kedykoľvek poskytnúť NKÚ plnú súčinnosť a kompletnú dokumentáciu, ktorá potvrdí hospodárnosť a zákonnosť celého projektu.

Riadne verejné obstarávanie


„Technické zabezpečenie podujatia prebehlo formou riadneho verejného obstarávania cez IS EVO. Víťazom sa stala spoločnosť LIFEPARK s. r. o. so sumou 195 930 eur bez DPH. Zákazka pokrýva komplexné materiálno-technické vybavenie vrátane pódia, hľadiska, osvetlenia, LED obrazoviek a celej infraštruktúry podujatia,“ spresnil úrad a dodal, že prenájom hradu Devín a priamy televízny prenos sú zo zákona vyňaté, pretože ide o vnútroštátne objednávky medzi inštitúciami.

„Umelecké služby sa pre ich výhradne autorský charakter objednávali priamo u nositeľov práv v zmysle Autorského zákona. Bezpečnosť a logistika podujatia sú plne zabezpečené v úzkej súčinnosti s Ministerstvom vnútra SR, Policajným zborom, Hasičským a záchranným zborom SR a Záchrannou zdravotnou službou,“ doplnil úrad vlády.

Podľa Kaliňáka je oslava povinnosťou


Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády zdôraznil, že Slovensko stojí na tradíciách, a že je povinnosťou ich osláviť. Tým, že tentokrát sú oslavy bez verejnosti, je podľa jeho slov rozpočet oproti minulému roku približne o dve tretiny nižší.

Minister podotkol, že médiá kritizovali, keď sa mali oslavy konať pre verejnosť, a teraz kritizujú, že pre verejnosť nie sú. Forma osláv sa podľa neho teda zmenšila, aby sa ušetrilo. Súčasne dodal, že cena osláv bola vždy v poriadku. Keďže budú oslavy vysielané v priamom prenose, tak k nim podľa Kaliňáka bude mať prístup aj verejnosť. To najdôležitejšie totiž podľa neho sú práve odkazy, ktoré na oslavách zaznejú.

Opozícia cyrilometodské oslavy kritizuje. Podľa SaS ide o papalášske oslavy, ktoré treba preveriť. Liberáli preto podali podnet na NKÚ a žiadajú o preverenie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a zákonnosti použitia verejných financií pri organizácii osláv, ktoré majú podľa SaS stáť viac ako 320-tisíc eur.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/pellegrini-pocas-celonarodnych-oslav-sv-cyrila-a-metoda-fotografie/">Pellegrini počas celonárodných osláv sv. Cyrila a Metoda (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Úrad vlády reagoval na liberálov a prezradil sumu cyrilometodských slávností. Aká bude jej výška? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: cyrilo-metodské slávnosti Minister obrany SR Papalášizmus podpredseda vlády Tradície
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na večeri NATO nebudem, pôjde tam Babiš s manželkou, vyhlásil Petr Pavel
<< predchádzajúci článok
BILLA sa vracia na Pohodu. Festivalová predajňa prinesie rýchlejší nákup aj väčší chill

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 