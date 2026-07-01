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01. júla 2026
Úrad vlády reagoval na liberálov a prezradil sumu cyrilometodských slávností. Aká bude jej výška?
Forma osláv sa podľa Kaliňáka zmenšila, aby sa ušetrilo. Celkové náklady na cyrilometodské slávnosti uhradené externým dodávateľom sú na úrovni takmer 252-tisíc eur bez ...
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1.7.2026 (SITA.sk) - Forma osláv sa podľa Kaliňáka zmenšila, aby sa ušetrilo.
Celkové náklady na cyrilometodské slávnosti uhradené externým dodávateľom sú na úrovni takmer 252-tisíc eur bez DPH. Informoval o tom Úrad vlády SR, ktorý tak reagoval na tvrdenia strany Sloboda a Solidarita (SaS), že oslavy stoja viac ako 320-tisíc eur.
Liberáli pre cyrilometodské oslavy, ktoré sa tento rok uskutočnia bez účasti verejnosti, podali aj podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Úrad vlády ubezpečil, že je pripravený kedykoľvek poskytnúť NKÚ plnú súčinnosť a kompletnú dokumentáciu, ktorá potvrdí hospodárnosť a zákonnosť celého projektu.
„Technické zabezpečenie podujatia prebehlo formou riadneho verejného obstarávania cez IS EVO. Víťazom sa stala spoločnosť LIFEPARK s. r. o. so sumou 195 930 eur bez DPH. Zákazka pokrýva komplexné materiálno-technické vybavenie vrátane pódia, hľadiska, osvetlenia, LED obrazoviek a celej infraštruktúry podujatia,“ spresnil úrad a dodal, že prenájom hradu Devín a priamy televízny prenos sú zo zákona vyňaté, pretože ide o vnútroštátne objednávky medzi inštitúciami.
„Umelecké služby sa pre ich výhradne autorský charakter objednávali priamo u nositeľov práv v zmysle Autorského zákona. Bezpečnosť a logistika podujatia sú plne zabezpečené v úzkej súčinnosti s Ministerstvom vnútra SR, Policajným zborom, Hasičským a záchranným zborom SR a Záchrannou zdravotnou službou,“ doplnil úrad vlády.
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády zdôraznil, že Slovensko stojí na tradíciách, a že je povinnosťou ich osláviť. Tým, že tentokrát sú oslavy bez verejnosti, je podľa jeho slov rozpočet oproti minulému roku približne o dve tretiny nižší.
Minister podotkol, že médiá kritizovali, keď sa mali oslavy konať pre verejnosť, a teraz kritizujú, že pre verejnosť nie sú. Forma osláv sa podľa neho teda zmenšila, aby sa ušetrilo. Súčasne dodal, že cena osláv bola vždy v poriadku. Keďže budú oslavy vysielané v priamom prenose, tak k nim podľa Kaliňáka bude mať prístup aj verejnosť. To najdôležitejšie totiž podľa neho sú práve odkazy, ktoré na oslavách zaznejú.
Opozícia cyrilometodské oslavy kritizuje. Podľa SaS ide o papalášske oslavy, ktoré treba preveriť. Liberáli preto podali podnet na NKÚ a žiadajú o preverenie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a zákonnosti použitia verejných financií pri organizácii osláv, ktoré majú podľa SaS stáť viac ako 320-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Úrad vlády reagoval na liberálov a prezradil sumu cyrilometodských slávností. Aká bude jej výška? © SITA Všetky práva vyhradené.
Celkové náklady na cyrilometodské slávnosti uhradené externým dodávateľom sú na úrovni takmer 252-tisíc eur bez DPH. Informoval o tom Úrad vlády SR, ktorý tak reagoval na tvrdenia strany Sloboda a Solidarita (SaS), že oslavy stoja viac ako 320-tisíc eur.
Liberáli pre cyrilometodské oslavy, ktoré sa tento rok uskutočnia bez účasti verejnosti, podali aj podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Úrad vlády ubezpečil, že je pripravený kedykoľvek poskytnúť NKÚ plnú súčinnosť a kompletnú dokumentáciu, ktorá potvrdí hospodárnosť a zákonnosť celého projektu.
Riadne verejné obstarávanie
„Technické zabezpečenie podujatia prebehlo formou riadneho verejného obstarávania cez IS EVO. Víťazom sa stala spoločnosť LIFEPARK s. r. o. so sumou 195 930 eur bez DPH. Zákazka pokrýva komplexné materiálno-technické vybavenie vrátane pódia, hľadiska, osvetlenia, LED obrazoviek a celej infraštruktúry podujatia,“ spresnil úrad a dodal, že prenájom hradu Devín a priamy televízny prenos sú zo zákona vyňaté, pretože ide o vnútroštátne objednávky medzi inštitúciami.
„Umelecké služby sa pre ich výhradne autorský charakter objednávali priamo u nositeľov práv v zmysle Autorského zákona. Bezpečnosť a logistika podujatia sú plne zabezpečené v úzkej súčinnosti s Ministerstvom vnútra SR, Policajným zborom, Hasičským a záchranným zborom SR a Záchrannou zdravotnou službou,“ doplnil úrad vlády.
Podľa Kaliňáka je oslava povinnosťou
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády zdôraznil, že Slovensko stojí na tradíciách, a že je povinnosťou ich osláviť. Tým, že tentokrát sú oslavy bez verejnosti, je podľa jeho slov rozpočet oproti minulému roku približne o dve tretiny nižší.
Minister podotkol, že médiá kritizovali, keď sa mali oslavy konať pre verejnosť, a teraz kritizujú, že pre verejnosť nie sú. Forma osláv sa podľa neho teda zmenšila, aby sa ušetrilo. Súčasne dodal, že cena osláv bola vždy v poriadku. Keďže budú oslavy vysielané v priamom prenose, tak k nim podľa Kaliňáka bude mať prístup aj verejnosť. To najdôležitejšie totiž podľa neho sú práve odkazy, ktoré na oslavách zaznejú.
Opozícia cyrilometodské oslavy kritizuje. Podľa SaS ide o papalášske oslavy, ktoré treba preveriť. Liberáli preto podali podnet na NKÚ a žiadajú o preverenie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a zákonnosti použitia verejných financií pri organizácii osláv, ktoré majú podľa SaS stáť viac ako 320-tisíc eur.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/pellegrini-pocas-celonarodnych-oslav-sv-cyrila-a-metoda-fotografie/">Pellegrini počas celonárodných osláv sv. Cyrila a Metoda (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Úrad vlády reagoval na liberálov a prezradil sumu cyrilometodských slávností. Aká bude jej výška? © SITA Všetky práva vyhradené.
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