Billyho obrovské dobrodružstvo z pera šéfkuchára Jamie Olivera

To je Billyho obrovské dobrodružstvo od slávneho šéfkuchára Jamie Olivera.

Toto je jeho prvá detská kniha, v ktorej vás vezme do čarovného sveta a kde sa priatelia Billy, Anna, Jimmy a Andy vydávajú na prieskum. Objavia totiž bránu do iného sveta...

Billy a jeho kamaráti vedia, že do Vodopádového lesa chodiť nesmú. Povráva sa, že pred mnohými rokmi sa tam prihodilo niečo zvláštne, a preto tam už desaťročia nikto z dediny nevkročil…

Potom však Billy a jeho najlepší kamaráti Anna, Jimmy a Andy objavia tajný vchod do lesa a neodolajú túžbe preskúmať ho. Čoskoro zistia, že vo Vodopádovom lese sa to len tak hmýri kúzlami a žijú v ňom rôzne nezvyčajné bytosti – bzučiaci elfovia, smradľaví búnovia a všeličo iné.

No les má problémy. Všetko je prepojené prostredníctvom Rytmu, tepu prírody, ktorý udržiava veci v harmónii, no práve teraz sa Rytmus vychyľuje… Dokážu Billy a jeho kamaráti zistiť, čo sa deje, a napraviť to skôr, ako bude príliš neskoro?

Billyho obrovské dobrodružstvo je veľmi pekný príbeh pre deti od 7 do 12 rokov, o dobrodružstve priateľov, na ktoré len tak rýchlo nezabudnú. Je to nielen zábavný a dobrodružný príbeh, ale prináša aj posolstvá a dôležité životné lekcie. Napríklad ako žiť v harmónii s prírodou; aké dôležité je nájsť si vlastný spôsob života. Je to tak trochu oslava našej jedinečnosti a dokonalosti. Aj napriek nejakým chybičkám, ktoré na sebe nachádzame sme naozaj unikátni, dôležití a nenahraditeľní.

Knihu úžasne ilustrovala Mónica Armiño, freelancerka, ktorá vyštudovala výtvarné umenie v Madride. Ilustruje najmä detské knihy a spolupracovala s mnohými vydavateľmi a agentúrami v Európe i USA.

Ako vlastne vznikol tento príbeh?

Keď boli Jamieho deti Petal a Buddy malí, žiadali od ocina rozprávky na dobrú noc. Ale nie z nejakej knižky, ale vlastnú, z jeho hlavy. A tak začal Jamie vymýšľať príbeh Billyho a jeho kamarátov. Aby nezabudol, kde skončil predošlý večer a čo všetko sa udialo, nahrával si to všetko na diktafón. Trvalo mu to štyri roky.

Jamie Oliver je globálny fenomén v oblasti jedla a rôznych kampaní. Už 25 rokov je na televíznych obrazovkách, predal takmer 50 miliónov kníh po celom svete a jeho televízne relácie sledujú stámilióny divákov. Už vydal takmer 30 kuchárskych kníh, ale toto je jeho prvá knižka pre deti.