Pohoda 2024: Slávna rocková skupina Queens of the Stone Age vystúpi prvýkrát na Slovensku

Na konte majú 9 nominácií na ceny Grammy, pričom 2 z nich v kategórii Najlepší rockový album a Najlepšia rocková pesnička získali len nedávno za ich album In Times New Roman… Novinku dnes ráno oznámil Michal Kaščák v živom vysielaní Rádia_FM.



Queens of the Stone Age vznikli v roku 1996, keď sa rozpadla kapela Kyuss, v ktorej pôsobil spevák Josh Homme. V kapele od jej vzniku pôsobili rešpektovaní muzikanti ako napríklad Dave Grohl z Nirvany a Foo Fighters, spevák Mark Lenegan alebo bubeník Joey Castillo.

Vydali 8 štúdiových albumov, ktoré im zabezpečili množstvo nominácií a víťazstiev na rôzne prestížne ceny v kategóriách ako Najlepšia rocková kapela, Najlepšia rocková pesnička alebo Najlepšie rockové vystúpenie. Pesničky ako No One Knows, Go With Flow, Little Sister alebo The Lost Art Of Keeping A Secret patria už k overenej klasike.

Ich gitarové riffy a hlas speváka Josha Hommea patria k tomu najlepšiemu, čo sa za ostatné dekády na rockovej scéne zrodilo. Koncert Queens of the Stone Age bude na Pohode patriť určite k tým vystúpeniam, ktoré si návštevníci a návštevníčky užijú v plnej paráde.

"O Queens of The Stone Age sa snažíme dlhé roky, som rád, že sa to podarilo práve teraz, sú v skvelej forme. QOTSA patria k najobľúbenejším rockovým kapelám v našom tíme, ja považujem ich No One Knows za jednu z najlepších rockových pesničiek všetkých čias. Teším sa na príval energie z ich koncertu počas sobotňajšej noci na hlavnom pódiu," dodáva ku kapele Michal Kaščák z Pohody.



Aktuálne má Pohoda pre ročník 2024 zverejnených už pätnásť mien: Queens of the Stone Age, James Blake, Pendulum (live), Black Pumas, Morcheeba, Jockstrap, The Armed, DEADLETTER, Aquaserge, Pražský výběr, Para, Le Payaco, Berlin Manson, Katarzia a Fvck_Kvlt.



Organizátori zároveň oznámili, že v oznamovaní nových mien budú pokračovať počas najbližších dní.