Kinga Puhová má za sebou súťaž Miss Universe 2023. Bol to splnený sen, hovorí (foto)

21.11.2023 (SITA.sk) - Miss Slovensko 2023 Kinga Puhová má za sebou súťaž Miss Universe 2023 . Na súťaži sa zúčastnili finalistky z celého sveta a v stredoamerickom Salvádore absolvovali nabitý program. V prezidentskom paláci ich prijal aj salvádorský prezident Nayib Bukele.Vo finále, ktoré sa uskutočnilo 18. novembra nakoniec zvíťazila 23-ročná Miss Nikaragua Seynnis Palacio, ktorá je aktivistkou za duševné zdravie a pracuje ako audiovizuálna producentka. Na druhom mieste sa umiestnila Miss Thajsko a na treťom finalistka z Austrálie.Ako uviedla Kinga Puhová, boli to neskutočné dva týždne, ktoré boli pre ňu najkrajšie a súčasne najnáročnejšie v živote. Informovala o tom PR manažérka projektu Miss Slovensko Silvia Paprancová. „Som vďačná za krásne zážitky a množstvo sprievodného programu, hoci boli dni, keď sme spali len štyri až päť hodín. Silu mi však dodávala obrovská podpora a krásne správy, ktoré som dostávala. Salvádor je nádherná krajina s priateľskými ľuďmi, bohatou kultúrou a prírodnými krásami, ktoré sme mohli vďaka organizácii Miss Universe spoznávať," uviedla Puhová a pokračovala s tým, že mali možnosť vidieť naživo aktívnu sopku či nádherné pobrežie Salvádoru. Finalistky absolvovali aj prehliadku hlavného mesta a ochutnali miestne špeciality.„Pre mňa bola táto súťaž splnením snov a tiež, že som mohla reprezentovať Slovensko na takejto prestížnej svetovej súťaži. Ďakujem celému tímu Miss Slovensko a riaditeľovi súťaže Michaelovi Kováčikovi za profesionálnu prípravu, pomoc a podporu na mojej ceste," dodala Puhová.23-ročná Kinga z Dunajskej Stredy sa na súťaži predviedla aj v národnom kostýme, s ktorým sa dostala do výberu hlasovania o najlepší National Costume. Kostým „Ethereal Serenity“ si Kinga navrhla sama a zrealizovala ho návrhárka Yvona Leitner.Ako podotkli organizátori Miss Slovensko, Kinga absolvovala na súťaži náročné týždne nabité programom. Spoločnosť jej robila Vanessa Švédová z Českej republiky, ktorá bola súčasne aj jej spolubývajúcou. Dievčatá počas programu navštívili mestečko Suchitoto, od Irma Guadron Natural Dyes Artist sa dozvedeli o starobylých mayských technikách farbenia indigom, ktoré si aj vlastnoručne vyskúšali.Absolvovali aj ochutnávky miestnej kávy a maľovali výhľad na aktívnu sopku Santa Ana, v ktorej okolí sa káva pestuje. Súťažiace si pozreli aj národný park Cerro Verde, kde sa nachádza orchideová záhrada a vyhliadkové terasy, z ktorých vidno sopky Izalco a Santa Ana (Ilamatepeq), ako aj jazero Coatepeque a mestá Juayúa, Nahuizalco a historické Acajutla s prístavom. Dievčatá podporili aj projekt Smile Train účasťou na charitatívnej večeri Fundraising Charity Gala Dinner a navštívili Benjamin Bloom’s Chidren hospital. Smile Train umožňuje bezplatnú operáciu detí s rozštepom vo viac ako 90 krajinách.„Delegátky z 84 krajín sveta pripravili pre malých pacientov zrkadielka s odkazmi do ktorých sa deti môžu pozrieť po operácii. Ďalším spoločným navštíveným projektom bol Best Buddies International, čo je dynamická a rastúca organizácia vďaka ľuďom, ktorí každý deň pomáhajú napĺňať jej poslanie. Všetci v tíme Best Buddies zdieľajú svoju energiu a nadšenie, keď pracujú na zlepšovaní života ľudí s mentálnym a vývojovým postihnutím." doplnili organizátori Miss Slovensko a uzavreli s tým, že si dievčatá v posledné finálové dni prešli aj dôležitým interview s porotcami.