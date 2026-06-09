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Bio suroviny sú v kurze a firmy hľadajú stabilných dodávateľov
Dopyt po bio potravinách a čistých surovinách na Slovensku rastie už niekoľko rokov.
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Záujem vidno nielen v maloobchode, ale aj v pekárňach, kaviarňach, reštauráciách či u menších výrobcov, ktorí vyvíjajú vlastné zmesi korenín, granoly, proteínové tyčinky alebo nápoje na rastlinnej báze. Pre tieto prevádzky je kľúčové mať prístup k surovinám, ktoré sú konzistentné, dobre špecifikované a dostupné aj vo väčších baleniach.
Kto dnes nakupuje bio ingrediencie a prečo
Bio ingrediencie už dávno nie sú len trendom pre úzku skupinu zákazníkov. V praxi ich čoraz častejšie nakupujú výrobcovia potravín a doplnkov výživy, pekárne a cukrárne, gastro prevádzky a cateringové spoločnosti, bio obchody a e-shopy, ako aj malé značky, ktoré vyrábajú pod vlastným menom.
Dôvody sú pragmatické. Zákazníci čítajú etikety, pýtajú sa na pôvod a chcú jednoduché zloženie. Firmy preto hľadajú suroviny bez zbytočných prídavných látok, s jasnými parametrami a s možnosťou opakovaných dodávok v rovnakej kvalite. Pre B2B segment je dôležité aj to, aby sa dali rýchlo dohľadať informácie o alergénoch, forme spracovania a odporúčanom skladovaní.
Čo sa najčastejšie používa v praxi
V segmente bio surovín dominujú najmä bylinky, koreniny a tzv. superpotraviny (superfoods). V prevádzkach sa uplatňujú napríklad:
- bylinky a koreniny do marinád, omáčok, polievok a zmesí na grilovanie,
- sušené ovocie do müsli, pečiva, dezertov a snackov,
- superfoods, napríklad semienka a prášky, do smoothie, kaší a nápojov,
- vegánske proteíny do pečenia, kaší, krémov a proteínových produktov.
Z pohľadu výroby je dôležité, aby dodávateľ poskytoval jasné informácie o forme suroviny, napríklad či je celá, drvená alebo prášková, a tiež o jej pôvode a možnom krížovom kontakte s alergénmi. Práve tieto detaily rozhodujú o tom, či sa surovina dá bez problémov zaradiť do receptúr a výrobných postupov.
Ako si vybrať dodávateľa bez zbytočného rizika
Pri nákupe vo väčšom objeme sa oplatí sledovať tri veci: transparentnosť, logistiku a šírku sortimentu. Ak firma nakupuje koreniny, sušené ovocie aj proteínové zložky, je výhodné mať čo najviac položiek u jedného partnera. Znižuje to administratívu, počet faktúr aj náklady na dopravu.
Pre podniky, ktoré chcú nakupovať bio ingrediencie systematicky, môže byť riešením špecializovaný e-shop a veľkoobchodný dodávateľ, akým je aj vehgroshop.sk. V praxi to znamená jednoduchšie porovnávanie produktov, dostupnosť rôznych veľkostí balení a prehľadné špecifikácie, ktoré sú pri B2B nákupe nevyhnutné.
Čo to znamená pre firmy a prevádzky
Prechod na bio suroviny nemusí byť skokový. Mnohé prevádzky začínajú postupne – vymenia najpoužívanejšie koreniny, pridajú kvalitné semienka do pečiva alebo nahradia časť zložiek v dezertoch sušeným ovocím bez zbytočných úprav.
Praktické výhody, ktoré firmy často uvádzajú:
- lepšia kontrola nad zložením a etiketou,
- stabilnejšia kvalita pri opakovaných objednávkach,
- možnosť nákupu vo väčších baleniach,
- efektívnejšie plánovanie zásob.
Ak ste výrobca, prevádzkovateľ gastro podniku alebo e-shopu, ktorý chce mať bio suroviny pod kontrolou, oplatí sa nastaviť si jasné kritériá a otestovať dodávateľa na menšom objeme. Následne môžete prejsť na pravidelné objednávky a využiť výhody veľkoobchodného nákupu.
Dôležitý je aj faktor sezónnosti. Napríklad pred Vianocami rastie spotreba korenín do pečenia a sušeného ovocia, v lete zas zmesí na grilovanie a ingrediencií do nápojov. Kto má dopredu nastavené zásoby a spoľahlivého partnera, vie reagovať rýchlejšie a bez stresu.
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