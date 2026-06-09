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Talkshow Milana Kolcuna, Richard Müller u Havrana, glosátorská Sedem naživo aj Vychodisco v Tabačke
Sprievodný program 32. ročníka IFF ART FILM Košice (19. - 25. júna 2026) ponúkne diváckej verejnosti viacero podujatí. Červený koberec pred Kunsthalle, briskné dialógy Milana Kolcuna v ...
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9.6.2026 (SITA.sk) - Sprievodný program 32. ročníka IFF ART FILM Košice (19. – 25. júna 2026) ponúkne diváckej verejnosti viacero podujatí.
Červený koberec pred Kunsthalle, briskné dialógy Milana Kolcuna v košickej talkshow Bez šepkára, špeciálne vydanie Večere s Havranom s Richardom Müllerom, naživo prinášaná glosátorská relácia SEDEM s Elenou Vacvalovou a Mariánom Leškom, ranná barre & yoga session v Kulturparku, klubové noci v Tabačke, tanečná párty Vychodisco na jej dvore aj výstava fotografií TV JOJ pod holým nebom. Sprievodný program 32. ročníka IFF ART FILM Košice (19. – 25. júna 2026) ponúkne diváckej verejnosti viacero podujatí, ktoré dopĺňajú filmové projekcie a otvárajú festival aj tým, ktorí práve nesedia v kinosále.
Sprievodný program pre verejnosť sa odohrá prevažne v Kulturparku, Tabačke Kulturfabrik a v košickej Kunsthalle. Časť podujatí má voľný vstup, časť je prístupná v rámci cinepassu, prípadne vstupom cez samostatne zakúpenú vstupenku. Aktualizované časy jednotlivých vstupov a možnosti rezervácie sú dostupné na stránke aff.cinepass.sk.
Medzinárodný filmový festival Art Film sa každoročne začína slávnostným otváracím ceremoniálom. Vzácni hostia, filmoví tvorcovia, umelci a partneri festivalu majú možnosť ponoriť sa do nezabudnuteľnej atmosféry a pútavého programu, ktorý sa koná v košickej Kunsthalle. Verejnosť má šancu zahliadnuť hostí festivalu a byť svedkom toho, ako kráčajú po červenom koberci hodinu pred slávnostným ceremoniálom.
Humor Milana Kolcuna a hĺbavosť Petra Béreša sa stretnú v neopakovateľnom formáte. Keďže show je Bez šepkára, často to tak aj vyzerá – briskné dialógy s osobnosťami striedajú vtipné správičky založené na postrehoch z Košíc. Moderátor Milan Kolcun je držiteľom titulu Košičan roka, Ceny primátora a Krištáľového krídla. Podujatie je dostupné pre držiteľov cinepassov (nutná rezervácia v systéme) alebo zakúpením vstupenky (20,- eur).
Hudobník Richard Müller bude hosťom Michala Havrana v špeciálnom vydaní relácie Večera s Havranom pre IFF Art Film. Spoločne sa pozrú na to, do akej miery je umenie prenosné naprieč generáciami jednej rodiny, ako ho formovalo domáce filmové a divadelné prostredie a čo z toho považuje dodnes za kľúčové pre svoju tvorbu. Vstupné je 15 EUR, so cinepassom je vstup zadarmo s nutnosťou rezervácie miesta.
Glosátorská zostava obľúbenej relácie TV JOJ Sedem prichádza naživo za svojimi fanúšikmi aj návštevníkmi Art Filmu. Tešiť sa môžete na publicistu Mariána Leška a standupistov v zastúpení Mateja Adámyho, Michaela Szatmaryho a Tomáša Hudáka. Chýbať nebude ani moderátorka relácie Elena Vacvalová. Vstupné je 15,- eur (so cinepassom zadarmo), nutnosť rezervácie, voľné sedenie.
Ako vzniká nový filmový význam z už existujúcich archívnych záberov? Filmový vedec, historik a umelecký riaditeľ IFF Art Film Martin Palúch (ÚDFV CVU SAV) spolu s Martinom Kaňuchom (SFÚ), šéfredaktorom časopisu Kino Ikon, predstavia špecifický žáner strihového dokumentu, ktorý na Slovensku reprezentujú mená ako Paľo Bielik, Ján Kadár, Ctibor Kováč či Rudolf Urc. Vysvetlia, ako sa v priebehu desaťročí menil prístup k filmovému archívu – od propagandistického využitia až po autorskú reflexiu dejín. Spoločne rozoberú, akú úlohu hrá strihač a režisér pri rekonštrukcii historickej pamäte a prečo je strihový film kľúčovým nástrojom na pochopenie slovenskej národnej identity.
Cinepass zadarmo s rezerváciou, Kinosála Tabačka Kulturfabrik-
Diskusia s režisérmi Katarínou Gramatovou a Martinom Gondom o ich úspešných debutoch a spolupráci s Filmovou kanceláriou Košického kraja. Súčasťou programu budú aj premietania filmov Hore je nebo, v doline som ja a Potopa.
Aj tento rok zavíta na IFF Art Film obľúbená autogramiáda Televízie JOJ k Historickej radnici na Hlavnú, ktorá každoročne priláka stovky fanúšikov. Príďte sa stretnúť so svojimi obľúbenými moderátormi a hercami zo seriálov TV JOJ – čakajú vás nielen podpisy, ale aj spoločné fotografie a výnimočne príjemná atmosféra, ktorú táto akcia už tradične prináša do Košíc.
Vychodisco je synonymom medzižánrovej tanečnej zábavy a na IFF Art Film prinesie svoj osobitý hudobný výber. Od chytľavej house music cez temnejšie polohy italo wave a klubovejší zvuk starého a nového disca až po indie dance či uletené kolotočariny. Baleársky zvuk, kde sa tropické rytmy a perkusie stretávajú s estetikou prímorských západov slnka. Vychodisco nehrá na istotu a cielene sa vyhýba žánrovým mantinelom – ich sety sú oslavou eklektizmu, v ktorých sa nostalgia za analógovými syntetizátormi spája s tepom modernej klubovej scény. Zážitok, ktorý divákov vytrhne z kinosály a prenesie na pomyselnú plážovú tancovačku priamo na dvore Tabačky.
Pravidelná stredajšia párty s rezidentnými a hosťujúcimi DJmi a VJmi Tabačky Kulturfabrik. V klubovej atmosfére čaká divákov výber toho najlepšieho zo súčasnej elektronickej hudby na slovenských aj svetových labeloch.
Ranná session v nedeľu 21. júna 2026 od 9:00 do 10:30 v Kulturparku. Jana a Kristína organizujú eventy, ktoré spájajú pohyb, estetiku a komunitu – ich cieľom je vytvárať komorné zážitky, kde sa stretáva barre, yoga a príjemná atmosféra. Eventy sú určené pre ženy aj mužov, jednotlivcov aj dvojice, začiatočníkov aj pokročilých. Priebeh: 30 min barre (dynamické cvičenie na podložke s vlastnou váhou), krátka pauza, 30 min yoga (plynulé cvičenie zahŕňajúce aj dychové cvičenie). Odporúčame doniesť si vlastnú podložku.
Televízia JOJ predstavuje tvorbu fotografov Stany Topolskej, Maroša Ďatka a Matúša Bartu. Ich objektívy zachytávajú dianie na pľaci pri výrobe seriálov a filmov, ale aj sústredenú atmosféru ateliéru, kde vznikajú portréty hercov, moderátorov či imidžové fotografie pre inzerciu. Výstava prináša výber záberov, ktoré odhaľujú zákulisie audiovizuálnej tvorby a približujú jej jedinečnú atmosféru. Bude sprístupnená v exteriéri Kulturparku počas celého festivalu.
Pesničkové predstavenie najsledovanejšej detskej televízie na Slovensku TV Jojko privedie do Kulturparku rozprávkovú dvojicu macka Mojka a jeho kamarátky Kajky. Príbeh o priateľstve, odvahe a sile prekonať trému je súčasťou programu sekcie Filmy pre deti – viac informácií prinesie samostatná novinka o detskom programe IFF Art Film 2026. Vstup voľný.
Vyvrcholením festivalu je záverečný ceremoniál v Kunsthalle, počas ktorého štyri medzinárodné poroty odovzdajú prestížne ocenenia Modrý anjel za najlepší film, réžiu, ženský a mužský herecký výkon, krátky film, film zo strednej a východnej Európy a divácky film JOJ Cinema. Súčasťou ceremoniálu je aj udelenie FIPRESCI Award, ktorú udeľuje porota Medzinárodnej federácie filmových kritikov, a výnimočné ocenenia Zlatá kamera (za mimoriadny prínos filmovému umeniu) a Hercova misia (pre uznávané herecké osobnosti). Vstup na pozvánky.
Aktualizovaný zoznam sprievodných podujatí, časy jednotlivých vstupov a možnosti rezervácie nájdete na stránke aff.cinepass.sk/sk/accompanying-events. Cinepassy a vstupenky na 32. ročník IFF ART FILM Košice sú dostupné na stránke aff.cinepass.sk.
Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.
Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond
Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita
Hlavní partneri: CODES Brand House, H2O FUND SICAV
Automotive partner: AUTO-VALAS
Oficiálny hotel: Hotel Yasmin
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia
Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, LOKO TRANS Media, CORE Labs, Technická univerzita v Košiciach
Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, DELTA OnLine, ARICOMA, Datacomp
Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, PLOOM, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Natura, Kinley, Budweiser Budvar, Julius Meinl
Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, AHOJ TV, See & Go, Filmsk.sk, BigMedia, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk, NašeKošice
Partneri: JOJ Cinema, Jojko, Slovenský filmový ústav, WITKOWITZ SLOVAKIA, DDDental, CK TUI ReiseCenter Slovensko, Taper, ECO Technologies, Aupark Shopping Center Košice, Dopravný podnik mesta Košice, Letisko Košice, YumEarth, Rent2Eat, CPK Transport, iWish.sk, Kvety Garomi, Hair Factory Košice, Panta Rhei, ARTFORUM, LOCAL NOMAD, Východoslovenské múzeum v Košiciach, MIHYRING
Gastronomickí partneri: Pub u Kohúta, OhniskO Fire Dining & Brew Bar, MAIKO SUSHI, Kaviareň Slávia, El Nacional, Tabačka Kulturfabrik, Casa Trade - Casablanca cafe, Macarons Košice, Savour Patisserie
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Talkshow Milana Kolcuna, Richard Müller u Havrana, glosátorská Sedem naživo aj Vychodisco v Tabačke © SITA Všetky práva vyhradené.
Červený koberec pred Kunsthalle, briskné dialógy Milana Kolcuna v košickej talkshow Bez šepkára, špeciálne vydanie Večere s Havranom s Richardom Müllerom, naživo prinášaná glosátorská relácia SEDEM s Elenou Vacvalovou a Mariánom Leškom, ranná barre & yoga session v Kulturparku, klubové noci v Tabačke, tanečná párty Vychodisco na jej dvore aj výstava fotografií TV JOJ pod holým nebom. Sprievodný program 32. ročníka IFF ART FILM Košice (19. – 25. júna 2026) ponúkne diváckej verejnosti viacero podujatí, ktoré dopĺňajú filmové projekcie a otvárajú festival aj tým, ktorí práve nesedia v kinosále.
Sprievodný program pre verejnosť sa odohrá prevažne v Kulturparku, Tabačke Kulturfabrik a v košickej Kunsthalle. Časť podujatí má voľný vstup, časť je prístupná v rámci cinepassu, prípadne vstupom cez samostatne zakúpenú vstupenku. Aktualizované časy jednotlivých vstupov a možnosti rezervácie sú dostupné na stránke aff.cinepass.sk.
Otvárací ceremoniál v Kunsthalle
Medzinárodný filmový festival Art Film sa každoročne začína slávnostným otváracím ceremoniálom. Vzácni hostia, filmoví tvorcovia, umelci a partneri festivalu majú možnosť ponoriť sa do nezabudnuteľnej atmosféry a pútavého programu, ktorý sa koná v košickej Kunsthalle. Verejnosť má šancu zahliadnuť hostí festivalu a byť svedkom toho, ako kráčajú po červenom koberci hodinu pred slávnostným ceremoniálom.
Bez šepkára – talkshow Milana Kolcuna
Humor Milana Kolcuna a hĺbavosť Petra Béreša sa stretnú v neopakovateľnom formáte. Keďže show je Bez šepkára, často to tak aj vyzerá – briskné dialógy s osobnosťami striedajú vtipné správičky založené na postrehoch z Košíc. Moderátor Milan Kolcun je držiteľom titulu Košičan roka, Ceny primátora a Krištáľového krídla. Podujatie je dostupné pre držiteľov cinepassov (nutná rezervácia v systéme) alebo zakúpením vstupenky (20,- eur).
Večera s Havranom Špeciál
Hudobník Richard Müller bude hosťom Michala Havrana v špeciálnom vydaní relácie Večera s Havranom pre IFF Art Film. Spoločne sa pozrú na to, do akej miery je umenie prenosné naprieč generáciami jednej rodiny, ako ho formovalo domáce filmové a divadelné prostredie a čo z toho považuje dodnes za kľúčové pre svoju tvorbu. Vstupné je 15 EUR, so cinepassom je vstup zadarmo s nutnosťou rezervácie miesta.
SEDEM – glosátorská zostava TV JOJ naživo
Glosátorská zostava obľúbenej relácie TV JOJ Sedem prichádza naživo za svojimi fanúšikmi aj návštevníkmi Art Filmu. Tešiť sa môžete na publicistu Mariána Leška a standupistov v zastúpení Mateja Adámyho, Michaela Szatmaryho a Tomáša Hudáka. Chýbať nebude ani moderátorka relácie Elena Vacvalová. Vstupné je 15,- eur (so cinepassom zadarmo), nutnosť rezervácie, voľné sedenie.
Prezentácia monografie Slovenský strihový film (2026)
Ako vzniká nový filmový význam z už existujúcich archívnych záberov? Filmový vedec, historik a umelecký riaditeľ IFF Art Film Martin Palúch (ÚDFV CVU SAV) spolu s Martinom Kaňuchom (SFÚ), šéfredaktorom časopisu Kino Ikon, predstavia špecifický žáner strihového dokumentu, ktorý na Slovensku reprezentujú mená ako Paľo Bielik, Ján Kadár, Ctibor Kováč či Rudolf Urc. Vysvetlia, ako sa v priebehu desaťročí menil prístup k filmovému archívu – od propagandistického využitia až po autorskú reflexiu dejín. Spoločne rozoberú, akú úlohu hrá strihač a režisér pri rekonštrukcii historickej pamäte a prečo je strihový film kľúčovým nástrojom na pochopenie slovenskej národnej identity.
Deň s Filmovou kanceláriou Košického kraja
Cinepass zadarmo s rezerváciou, Kinosála Tabačka Kulturfabrik-
Diskusia s režisérmi Katarínou Gramatovou a Martinom Gondom o ich úspešných debutoch a spolupráci s Filmovou kanceláriou Košického kraja. Súčasťou programu budú aj premietania filmov Hore je nebo, v doline som ja a Potopa.
Autogramiáda TV JOJ
Aj tento rok zavíta na IFF Art Film obľúbená autogramiáda Televízie JOJ k Historickej radnici na Hlavnú, ktorá každoročne priláka stovky fanúšikov. Príďte sa stretnúť so svojimi obľúbenými moderátormi a hercami zo seriálov TV JOJ – čakajú vás nielen podpisy, ale aj spoločné fotografie a výnimočne príjemná atmosféra, ktorú táto akcia už tradične prináša do Košíc.
Vychodisco – tanečná noc na dvore Tabačky
Vychodisco je synonymom medzižánrovej tanečnej zábavy a na IFF Art Film prinesie svoj osobitý hudobný výber. Od chytľavej house music cez temnejšie polohy italo wave a klubovejší zvuk starého a nového disca až po indie dance či uletené kolotočariny. Baleársky zvuk, kde sa tropické rytmy a perkusie stretávajú s estetikou prímorských západov slnka. Vychodisco nehrá na istotu a cielene sa vyhýba žánrovým mantinelom – ich sety sú oslavou eklektizmu, v ktorých sa nostalgia za analógovými syntetizátormi spája s tepom modernej klubovej scény. Zážitok, ktorý divákov vytrhne z kinosály a prenesie na pomyselnú plážovú tancovačku priamo na dvore Tabačky.
STRDVK – stredajšia párty v Tabačke Kulturfabrik
Pravidelná stredajšia párty s rezidentnými a hosťujúcimi DJmi a VJmi Tabačky Kulturfabrik. V klubovej atmosfére čaká divákov výber toho najlepšieho zo súčasnej elektronickej hudby na slovenských aj svetových labeloch.
Breathe & Bite x Art Film – ranná barre + yoga session
Ranná session v nedeľu 21. júna 2026 od 9:00 do 10:30 v Kulturparku. Jana a Kristína organizujú eventy, ktoré spájajú pohyb, estetiku a komunitu – ich cieľom je vytvárať komorné zážitky, kde sa stretáva barre, yoga a príjemná atmosféra. Eventy sú určené pre ženy aj mužov, jednotlivcov aj dvojice, začiatočníkov aj pokročilých. Priebeh: 30 min barre (dynamické cvičenie na podložke s vlastnou váhou), krátka pauza, 30 min yoga (plynulé cvičenie zahŕňajúce aj dychové cvičenie). Odporúčame doniesť si vlastnú podložku.
Výstava fotografií TV JOJ – zákulisie audiovizuálnej tvorby
Televízia JOJ predstavuje tvorbu fotografov Stany Topolskej, Maroša Ďatka a Matúša Bartu. Ich objektívy zachytávajú dianie na pľaci pri výrobe seriálov a filmov, ale aj sústredenú atmosféru ateliéru, kde vznikajú portréty hercov, moderátorov či imidžové fotografie pre inzerciu. Výstava prináša výber záberov, ktoré odhaľujú zákulisie audiovizuálnej tvorby a približujú jej jedinečnú atmosféru. Bude sprístupnená v exteriéri Kulturparku počas celého festivalu.
TV Jojko uvádza: Mojko a Kajka – nedeľné popoludnie pre rodiny
Pesničkové predstavenie najsledovanejšej detskej televízie na Slovensku TV Jojko privedie do Kulturparku rozprávkovú dvojicu macka Mojka a jeho kamarátky Kajky. Príbeh o priateľstve, odvahe a sile prekonať trému je súčasťou programu sekcie Filmy pre deti – viac informácií prinesie samostatná novinka o detskom programe IFF Art Film 2026. Vstup voľný.
Záverečný ceremoniál a odovzdávanie Modrých anjelov
Vyvrcholením festivalu je záverečný ceremoniál v Kunsthalle, počas ktorého štyri medzinárodné poroty odovzdajú prestížne ocenenia Modrý anjel za najlepší film, réžiu, ženský a mužský herecký výkon, krátky film, film zo strednej a východnej Európy a divácky film JOJ Cinema. Súčasťou ceremoniálu je aj udelenie FIPRESCI Award, ktorú udeľuje porota Medzinárodnej federácie filmových kritikov, a výnimočné ocenenia Zlatá kamera (za mimoriadny prínos filmovému umeniu) a Hercova misia (pre uznávané herecké osobnosti). Vstup na pozvánky.
Aktualizovaný zoznam sprievodných podujatí, časy jednotlivých vstupov a možnosti rezervácie nájdete na stránke aff.cinepass.sk/sk/accompanying-events. Cinepassy a vstupenky na 32. ročník IFF ART FILM Košice sú dostupné na stránke aff.cinepass.sk.
32. ročník IFF ART FILM sa uskutoční vďaka podpore:
Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.
Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond
Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita
Hlavní partneri: CODES Brand House, H2O FUND SICAV
Automotive partner: AUTO-VALAS
Oficiálny hotel: Hotel Yasmin
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia
Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, LOKO TRANS Media, CORE Labs, Technická univerzita v Košiciach
Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, DELTA OnLine, ARICOMA, Datacomp
Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, PLOOM, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Natura, Kinley, Budweiser Budvar, Julius Meinl
Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, AHOJ TV, See & Go, Filmsk.sk, BigMedia, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk, NašeKošice
Partneri: JOJ Cinema, Jojko, Slovenský filmový ústav, WITKOWITZ SLOVAKIA, DDDental, CK TUI ReiseCenter Slovensko, Taper, ECO Technologies, Aupark Shopping Center Košice, Dopravný podnik mesta Košice, Letisko Košice, YumEarth, Rent2Eat, CPK Transport, iWish.sk, Kvety Garomi, Hair Factory Košice, Panta Rhei, ARTFORUM, LOCAL NOMAD, Východoslovenské múzeum v Košiciach, MIHYRING
Gastronomickí partneri: Pub u Kohúta, OhniskO Fire Dining & Brew Bar, MAIKO SUSHI, Kaviareň Slávia, El Nacional, Tabačka Kulturfabrik, Casa Trade - Casablanca cafe, Macarons Košice, Savour Patisserie
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Talkshow Milana Kolcuna, Richard Müller u Havrana, glosátorská Sedem naživo aj Vychodisco v Tabačke © SITA Všetky práva vyhradené.
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