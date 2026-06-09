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Každý bar potrebuje svoju Zlatokopku: Jägermeister Orange v jednoduchom mixe s tonikom


Tagy: PR

Jägermeister ORANGE prepisuje pravidlá na trhu. Podľa prieskumu agentúry Kantar ho v Česku a na Slovensku pozná už 9 z 10 ľudí. Tento rok navyše prichádza Jägermeister ORANGE so Zlatokopkou - ...



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uvodna fotka_drink zlatokopka a barmanka nikol tomiskova_ucastnicka programu jagermeister scholarship 676x450 9.6.2026 (SITA.sk) - Jägermeister ORANGE prepisuje pravidlá na trhu.


Podľa prieskumu agentúry Kantar ho v Česku a na Slovensku pozná už 9 z 10 ľudí. Tento rok navyše prichádza Jägermeister ORANGE so Zlatokopkou – jednoduchým drinkom, ktorý spája jemnú pomarančovú chuť Jägermeistera ORANGE s tonikom, ľadom a plátkom pomaranča. Barom a klubom tak prináša atraktívnu možnosť, ako rozšíriť ponuku čoraz populárnejších long drinkov.

Jägermeister ORANGE si rýchlo našiel svoje pevné miesto v baroch, kluboch, na festivaloch aj na domácich párty. Popri ikonickom ľadovo namrazenom panáku pri −18 °C sa čoraz výraznejšie presadzuje aj ako základ ľahko pripraviteľných long drinkov – jednoduchých mixov, ktoré zažívajú boom.

"Zlatokopka vznikla pre všetkých, ktorí si chcú pripraviť dobrý drink bez zložitých receptov a zdĺhavého zháňania ingrediencií. Stačí Jägermeister ORANGE, tonik, ľad a plátok pomaranča. Práve jednoduchosť je dnes jedným z hlavných dôvodov, prečo si podobné kombinácie získavajú čoraz väčšiu obľubu," hovorí Jakub Kozubík, senior brand manažér Jägermeister ORANGE pre Česko a Slovensko.

Objavte drink Zlatokopka


Zlatokopka nevyžaduje žiadne špeciálne barové vybavenie ani zložité receptúry. Namiešať ju zvládne naozaj každý a okrem domácich párty sa perfektne hodí aj na rýchly servis v baroch alebo na festivaloch.

Základný recept na Zlatokopku je maximálne jednoduchý: stačí naplniť vysoký pohár ľadom, pridať 40 ml Jägermeistera ORANGE a doliať tonikom (ideálne 120 ml). Následne stačí jemne premiešať a doplniť plátkom pomaranča. Výsledok? Fresh drink s jemnou a ovocnou chuťou, ideálny na každú príležitosť.

"Na Zlatokopke je skvelé, že funguje rovnako dobre v rušnom bare aj na home párty. Má jasný easy recept, príprava je rýchla a zároveň dáva priestor na precíznu prezentáciu aj vlastnú variáciu. Presne takéto drinky dnes hostia chcú," hovorí bartenderka Nikol Tomišková, účastníčka medzinárodného mentoringového programu Jägermeister Scholarship a členka barmanskej komunity Hubertus Circle.

Jägermeister ORANGE však možno využiť aj v ďalších kombináciách, napríklad s ginger ale a limetkou alebo s pomarančovou limonádou a mätou. Prevádzky tak môžu jednoducho vytvárať vlastné varianty a sezónne variácie.

Zlatokopka pre bary, kluby aj veľké eventy


Popularitu Jägermeisteru ORANGE potvrdzujú aj partnerstvá s významnými kultúrnymi a hudobnými podujatiami. Tento rok sa značka so Zlatokopkou objaví napríklad na viacerých podujatiach v Karlových Varoch, na festivale Colours of Ostrava alebo na slovenskom festivale Grape, kde si tento drink budú môcť vychutnať tisíce návštevníkov priamo v centre festivalového diania.

"Od uvedenia Jägermeistera ORANGE vidíme, že si produkt získava nadpriemernú obľubu medzi mladšími dospelými spotrebiteľmi. V porovnaní s kategóriou liehovín oslovuje výrazne viac ľudí vo veku 18 až 34 rokov, čo pripisujeme nielen jeho jemnejšej pomarančovej chuti, ale aj spôsobu, akým ho ľudia konzumujú – často práve v jednoduchých miešaných kombináciách. Zlatokopka je prirodzeným pokračovaním tohto trendu," dopĺňa Jakub Kozubík.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Každý bar potrebuje svoju Zlatokopku: Jägermeister Orange v jednoduchom mixe s tonikom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
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