Biosférické rezervácie UNESCO v SR spĺňajú kritériá excelentnosti

Slovenský kras, archívna snímka. Foto: TASR/Svätopluk Písecký Foto: TASR/Svätopluk Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 12. augusta (TASR) – Trojica slovenských biosférických rezervácií - Slovenský Kras, Východné Karpaty a Tatry spĺňajú stanovené kritéria pre biosférické rezervácie. Konštatovala to predsedníčka Slovenského výboru programu UNESCO Človek a biosféra (ICC MAB) Vladimíra Fabríciusová po nedávnom 30. zasadnutí Medzinárodnej koordinačnej rady programu, ktoré sa konalo v indonézskom Palembangu. Slovensko je už tretí rok členom tohto orgánu.Jedným z bodov rokovania bola aj implementácia procesu excelentnosti a zlepšovania Svetovej siete biosférických rezervácií (BR). V rámci tohto procesu boli hodnotené tri slovenské biosférické rezervácie - Slovenský Kras, Východné Karpaty a Tatry., uviedla Fabríciusová.dodala.Biosférické rezervácie ostávajú aj naďalej pod drobnohľadom ICC MAB, ktorá bude pozorne sledovať, ako sú integrované do národných, regionálnych aj lokálnych stratégií a plánov a či sa v nich realizujú programy a projekty, ktoré podporujú udržateľný rozvoj, ochranu biodiverzity, a tak prispievajú k implementácii cieľov udržateľného rozvoja, známych ako Agenda 2030. Podľa Fabríciusovej sa to nezaobíde bez podpory úsilia mnohých subjektov a jednotlivcov, ktorí venujú čas a energiu tomu, aby takéto medzinárodne významné územia boli v Slovenskej republike zachované.predstavuje jeden z najvýznamnejších medzivládnych vedeckých programov UNESCO. Bol založený v roku 1971. Program MAB v sebe spája poznatky prírodných a spoločenských vied. V praxi sa program MAB realizuje prostredníctvom Svetovej siete biosférických rezervácií, ktoré sú medzinárodne uznávané ako modelové územia pre aplikáciu interdisciplinárnych prístupov k pochopeniu a riadeniu zmien v sociálnych a ekologických systémoch a ich interakcii, vrátane prevencie konfliktov a ochrany biodiverzity.Svetovú sieť biosférických rezervácií v súčasnosti tvorí 686 území v 122 krajinách sveta. Z tohto počtu 20 biosférických rezervácií je cezhraničných. Na Slovensku sú štyri biosférické rezervácie, z ktorých dve sú oficiálne uznané ako cezhraničné biosférické rezervácie, pričom Biosférická rezervácia Východné Karpaty sa v roku 1998 stala prvou trilaterálnou biosférickou rezerváciou na svete.