Čína investuje do technológie 5G podstatne viac než USA

Peking/New York 12. augusta (TASR) - Čína v posledných rokoch investovala do mobilných sietí novej generácie 5G o 24 miliárd USD (20,95 miliardy eur) viac než USA. Pre Spojené štáty bude zrejme ťažké dobehnúť tento náskok, vyplýva zo štúdie poradenskej firmy Deloitte.Technológia 5G je rýchlejšia a spoľahlivejšia, čo prinesie mnoho výhod pre spotrebiteľov, a môže podporiť zosieťovanie infraštruktúry v mestách vrátane samoriaditeľných áut. Spoločnosť IHS Markit odhaduje, že 5G v roku 2035 umožní globálnu ekonomickú produkciu vo výške 12,3 bilióna USD.Preto nie je žiadnym prekvapením, že to spustilo preteky o získanie dominancie v tejto technológii a že sa 5G stáva dôležitým faktorom v aktuálnej obchodnej vojne medzi USA a Čínou. Zatiaľ sa zdá, že Čína do 5G investovala viac peňazí.Čína od roku 2015 investovala do infraštruktúry sietí 5G o 24 miliárd USD viac než USA, uviedla vo svojej štúdii firma Deloitte. Tvrdí tiež, že Čína plánuje investície spojené s technológiou 5G vo výške stoviek miliárd dolárov.Pre USA môže byť čoraz ťažšie dobehnúť Čínu v oblasti investícií. Deloitte odhaduje, že vybavenie potrebné pre operátora je v Číne približne o 35 % lacnejšie než v USA, čo znamená, že Spojené štáty by museli minúť 2,67-násobne viac než Čína, aby vygenerovali ekvivalentný objem bezdrôtovej sieťovej kapacity.Čína a ďalšie krajiny môžu vytvoriť 5G cunami, ktoré bude takmer nemožné dobehnúť, uvádza sa v správe Deloitte. Deloitte odporúča USA, aby zjednodušili reguláciu, čo by pomohlo skrátiť čas rozmiestnenia vybavenia potrebného pre 5G. Mobilní operátori a ostatní partneri by tiež mali viac spolupracovať.uvádza sa v správe Deloitte.Ak USA neprijmú opatrenia, ktoré pomôžu pri podpore súkromných investícií, riskujú, že stratia vedúce postavenie, ktoré získali v predchádzajúcom období.