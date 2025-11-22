Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

22. novembra 2025

Biskup, ktorý je podozrivý z pedofílie, rezignoval. Pápež Lev XIV. vymenoval jeho nástupcu


Biskup z Cádizu na juhu Španielska, ktorý je predmetom vyšetrovania Vatikánu pre podozrenie z pedofílie, rezignoval. Pápež Leo XIV. v sobotu vymenoval jeho nástupcu, oznámila ...



gettyimages 178446892 676x451 22.11.2025 (SITA.sk) - Biskup z Cádizu na juhu Španielska, ktorý je predmetom vyšetrovania Vatikánu pre podozrenie z pedofílie, rezignoval. Pápež Leo XIV. v sobotu vymenoval jeho nástupcu, oznámila Španielska biskupská konferencia (CEE).


„Pápež Leo XIV. v sobotu vymenoval Ramona Daria Valdiviu Gimeneza, súčasného pomocného biskupa v Seville, za nového biskupa Cádiz a Ceuta a prijal rezignáciu biskupa Rafaela Zornozu,“ uviedla CEE vo vyhlásení.

Podozrenie z pedofílie


Zornoza, 76-ročný, bol predmetom vnútorného vyšetrovania Katolíckej cirkvi pre podozrenie z pedofílie, podľa vyhlásenia jeho diecézy z minulého týždňa, ktoré potvrdilo správy denníka El País o otvorení vyšetrovania Vatikánom.

Podľa El País je Zornoza podozrivý z opakovaného sexuálneho zneužívania maloletého v 90. rokoch, keď bol kňazom a vedúcim seminára v Getafe pri Madride. Prípad, ktorý už presiahol premlčaciu lehotu pre trestné stíhanie, bol na začiatku roka postúpený Svätému stolcu, keď obeť podala sťažnosť Dikastériu pre náuku viery, vatikánskemu úradu zodpovednému za takéto prípady.

Nedostatok transparentnosti


Dikastérium považuje obvinenia za dôveryhodné a nariadilo vyšetrovanie, uviedol El País. Diecéza Cádiz vyšetrovanie potvrdila, no obvinenia označila za nepravdivé. Generálny tajomník CEE Francisco Garcia Magan v piatok vyzval na rešpektovanie zásady prezumpcie neviny, povedal Zornozu a dodal, že Vatikán sa touto záležitosťou zaoberá.

Španielska katolícka cirkev, často kritizovaná za nedostatok transparentnosti v prípadoch sexuálneho zneužívania detí, súhlasila s vnútorným vyšetrovaním pedofílie až v roku 2022. Tento rok zriadila systém na prijímanie sťažností a kompenzáciu obetí a v piatok uviedla, že z 101 prijatých sťažností bolo vyriešených 58, bez upresnenia, či to znamená vyplatenie kompenzácií obetiam.


Zdroj: SITA.sk - Biskup, ktorý je podozrivý z pedofílie, rezignoval. Pápež Lev XIV. vymenoval jeho nástupcu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Biskup Pedofília Rezignácia
