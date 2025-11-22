|
Sobota 22.11.2025
22. novembra 2025
Rozsiahla policajná akcia s krycím názvom „Dallas“ pokračuje, prebiehajú výsluchy pätice obvinených
Rozsiahla policajná akcia s krycím názvom „Dallas“ pokračuje. Ako pripomenul hovorca Prezídia PZ Roman Hájek, akcia je ...
22.11.2025 (SITA.sk) - Rozsiahla policajná akcia s krycím názvom „Dallas“ pokračuje. Ako pripomenul hovorca Prezídia PZ Roman Hájek, akcia je zameraná na preverovanie podozrení z nelegálneho odčerpávania pohonných hmôt z produktovodov, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry SR.
Doterajšie zistenia ukázali, že odčerpaných malo byť prinajmenšom 330-tisíc litrov nafty. Tieto mali byť následne uskladňované v nelegálnych prečerpávacích priestoroch a prepravené do zahraničia.
„V rámci realizácie bolo zadržaných päť osôb – traja občania Lotyšska a dvaja občania Poľskej republiky. Počas akcie boli vykonané prehliadky priestorov a vozidiel a zaistené technické zariadenia, ktoré mohli slúžiť na nelegálne odčerpávanie pohonných látok," uviedol Hájek.
Hovorca policajného prezídia priblížil, že aktuálne prebiehajú výsluchy všetkých piatich obvinených osôb. Vyšetrovateľ tiež pri všetkých obvinených spracúva podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby.
„Zároveň na viacerých objektoch, ktoré boli predmetom policajného zásahu, pokračujú výkopové a technické práce zamerané na odhalenie a zabezpečenie ďalších dôkazov," uzavrel Hájek s tým, že viac informácií poskytnú hneď, ako to umožní procesná situácia.
Polícia v piatok 21. novembra informovala, že protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru v súčinnosti s odborom bratislavskej krajskej kriminálnej polície od štvrtkového večera vykonávala rozsiahly policajný zásah v rámci akcie s krycím názvom „Dallas“.
Akcia prebiehala na území Trnavského, Nitrianskeho a Prešovského kraja. Na zásahu participovali desiatky policajtov, vzhľadom na povahu prípadu spolupracovali aj s pracovníkmi Kriminálneho úradu finančnej správy a colnej správy.
Zdroj: SITA.sk - Rozsiahla policajná akcia s krycím názvom „Dallas“ pokračuje, prebiehajú výsluchy pätice obvinených © SITA Všetky práva vyhradené.
