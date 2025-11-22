Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

22. novembra 2025

Ples vo Fiľakove sa zmenil na tragédiu, 19-ročný muž zahynul po páde z okna, pretrhlo sa pred ním zábradlie


Počas plesu vo Fiľakove vypadol z okna 19-ročný mladík, pád neprežil. Informovalo o tom na sociálnej sieti mesto Fiľakovo. Ako uviedlo,



22.11.2025 (SITA.sk) -



Počas plesu vo Fiľakove vypadol z okna 19-ročný mladík, pád neprežil. Informovalo o tom na sociálnej sieti mesto Fiľakovo. Ako uviedlo, tragédia sa stala v nočných hodinách počas plesu súkromného organizátora v mestskom kultúrnom stredisku. Pred mladým mužom sa v spoločenskej sále pretrhlo okenné zábradlie.

„Devätnásťročný mladý muž z neďalekej obce, žiaľ, pád z okna neprežil. Pozostalým rodinným príslušníkom vyjadrujeme úprimnú a hlbokú sústrasť," uviedla samospráva.

Mesto doplnilo, že počas prebiehajúceho vyšetrovania poskytnú príslušní zamestnanci mesta aj mestského kultúrneho strediska všetku súčinnosť pri objasňovaní okolností prípadu. „Vzhľadom na to, že na dvoch poschodiach budovy sa nachádzajú podobné typy zábradlí pri francúzskych oknách, bude prístup k nim a ich používanie až do ukončenia vyšetrovania – no pravdepodobne až do začiatku exteriérovej rekonštrukcie budovy, ktorá je naplánovaná na jar – prísne regulované a kontrolované," avizovala tiež samospráva.







Zdroj: SITA.sk - Ples vo Fiľakove sa zmenil na tragédiu, 19-ročný muž zahynul po páde z okna, pretrhlo sa pred ním zábradlie © SITA Všetky práva vyhradené.

