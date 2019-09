Bitcoin v utorok prudko oslabil a jeho kurz padol pod 8000 USD

Na archívnej snímke muž stojí vedľa loga bitcoinu, ktoré sa nachádza v blízkosti bankomatu pre túto virtuálnu menu. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke muž stojí vedľa loga bitcoinu, ktoré sa nachádza v blízkosti bankomatu pre túto virtuálnu menu. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. septembra (TASR) - Bitcoin v utorok (24. 9.) prudko klesol, jeho kurz sa dostal pod 8000 USD (7270,74 eura) a bol najnižší od júna.Najznámejšia kryptomena na svete v utorok podľa stránky CoinDesk stratila až 15 % a predávala sa po 7944,33 USD. To bolo najmenej za 4 mesiace. Kurz bitcoinu sa dostal pod 8000 USD prvýkrát od polovice júna.Analytici poukázali na viacero dôvodov poklesu vrátane toho, že kurz bitcoinu prelomil kľúčovú úroveň rezistencie. Podľa šéfa firmy BKCM Briana Kellyho bolo 9000 USD dôležitou úrovňou podpory, a keď bitocin klesol pod ňu, vyvolalo to vlnu predajov.Prudké oslabenie prichádza len niekoľko dní po tom, čo Intercontinental Exchange, ktorá ja materskou spoločnosťou newyorskej burzy New York Stock Exchange (NYSE), spustila svoj termínovaný bitcoinový kontrakt, aby prilákala investorov, ktorí doteraz nechceli obchodovať kryptomeny. Tieto kontrakty sú "fyzicky doručiteľné", čo znamená, že sa vyplácajú v bitcoinoch, na rozdiel od kontaktov konkurenčnej CME Group. Tá zaviedla svoje vlastné termínované kontrakty pred dvoma rokmi, ktoré sa vyplácajú v hotovosti.Šéf firmy BitBull Capital Joe DiPasquale si myslí, že dôvodom prepadu ceny bolo vlažné prijatie nového bitcoinového derivátu. Dodal však, že fundamenty zostávajú silné a že v najbližších dňoch očakáva zotavenie bitcoinu smerom k 10.000 USD.V utorok sa prudko prepadli aj ďalšie kryptomeny, ethereum rovnako ako litecoin stratili až 20 %.(1 EUR = 1,1003 USD)