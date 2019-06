Kurz bitcoinu sa v nedeľu dostal nad 9000 USD prvýkrát za vyše 1 rok

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 17. júna (TASR) - Kurz bitcoinu sa v nedeľu (16. 6.) dostal nad hranicu 9000 USD (7989,35 eura). Podporili ho správy, že Facebook čoskoro spustí vlastnú kryptomenu.Kurz najznámejšej digitálnej meny sa podľa cenového indexu CoinDesk dostal až na 9381,82 USD. Bitcoin sa naposledy obchodoval po 9000 USD v máji 2018. Od začiatku tohto roka posilnil o 140 %. V pondelok prišiel o časť ziskov a jeho kurz klesol o 1,6 % na 9147,64 USD.Bitcoin sa dostal na viac než 1-ročné maximum aj vďaka správam, že Facebook by mal už v utorok (18. 6.) spustiť svoju vlastnú kryptomenu. Niektoré mediálne správy odhalili podrobnosti projektu, pričom jedna tvrdí, že Facebook umožní zamestnancom, aby si nechávali vyplácať mzdu vo forme novej meny.Podľa expertov zapojenie sa veľkých firiem, ako sú Facebook a AT&T, do krypto priestoru pomáha zlepšiť dôveru, keďže zvyšuje legitimitu odvetvia, o ktorom sa často hovorí ako o mieste ilegálnych aktivít či špekulatívneho obchodovania. Telekomunikačný koncern AT&T v máji uviedol, že začne vďaka partnerstvu so spoločnosťou BitPay akceptovať platby kryptomenami.Analytici firmy RBC Capital Markets minulý týždeň uviedli, že virtuálne mena Facebooku sa môže ukázať "ako jedna z najdôležitejších iniciatív v histórii spoločnosti".(1 EUR = 1,1265 USD)