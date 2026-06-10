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10. júna 2026
Bizarný inzerát prezradil všetko. Futbalistova priateľka hľadá byt, klub zatiaľ prestup oficiálne nezverejnil – FOTO
Banská Bystrica sa vrátila medzi elitu, keď ovládla druhú najvyššiu slovenskú súťaž. Maďarský futbalista Regő Szánthó ako voľný hráč prišiel do klubu MŠK Žilina, kde odohral aktuálnu ...
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10.6.2026 (SITA.sk) - Banská Bystrica sa vrátila medzi elitu, keď ovládla druhú najvyššiu slovenskú súťaž.
Maďarský futbalista Regő Szánthó ako voľný hráč prišiel do klubu MŠK Žilina, kde odohral aktuálnu sezónu s bilanciou jedného gólu a dvoch asistencií v 24 zápasoch.
Okrem Niké ligy a Slovnaft Cupu si ešte odbehol do "béčka", kde sa predstavil v štyroch dueloch, v ktorých sa presadil dvakrát.
Mládežnícky maďarský reprezentant zdá sa zmení dres a prestúpi inam, keďže mu ku koncu júna končí zmluva so "šošonmi" a k predĺženiu zrejme nedôjde.
A zrejme si už aj našiel nové pôsobisko, hoci sa k tomu Szánthó ani nový tím zatiaľ oficiálne nevyjadrili. Nepriamo tak však učinila jeho priateľka Edina.
"Ahojte! Hľadáme byt v Banskej Bystrici. Môj partner je futbalista a bude hrať za Banskú Bystricu, ja som kaderníčka. Kvôli jeho športovej kariére sa sťahujeme do mesta a hľadáme príjemný a útulný byt, ktorý by sme mohli nazývať domovom. S nami sa sťahuje aj naša 4-ročná fenka Leyla. Je veľmi dobre vychovaná, čistotná, pokojnej povahy, nešteká, neničí zariadenie a je úplne zvyknutá na život v byte," napísala na sociálnej sieti v skupine Bývanie a prenájom Banská Bystrica.
"Ak viete o voľnom byte alebo máte akúkoľvek ponuku, budeme veľmi vďační za správu. Vopred ďakujeme za pomoc a prajeme pekný deň!" doplnila futbalistova partnerka.
Aj preto sa začalo špekulovať, že sa má Szánthó presťahovať do klubu spod Urpína. Práve Banská Bystrica sa vrátila medzi elitu, keď ovládla druhú najvyššiu slovenskú súťaž.
Cieľom bude udržať sa v Niké lige, a preto sa snaží posilniť čo najviac. Jednou z posíl je aj ostrostrelec a reprezentant Róbert Polievka.
Zdroj: SITA.sk - Bizarný inzerát prezradil všetko. Futbalistova priateľka hľadá byt, klub zatiaľ prestup oficiálne nezverejnil – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarský futbalista Regő Szánthó ako voľný hráč prišiel do klubu MŠK Žilina, kde odohral aktuálnu sezónu s bilanciou jedného gólu a dvoch asistencií v 24 zápasoch.
Okrem Niké ligy a Slovnaft Cupu si ešte odbehol do "béčka", kde sa predstavil v štyroch dueloch, v ktorých sa presadil dvakrát.
Mládežnícky maďarský reprezentant zdá sa zmení dres a prestúpi inam, keďže mu ku koncu júna končí zmluva so "šošonmi" a k predĺženiu zrejme nedôjde.
A zrejme si už aj našiel nové pôsobisko, hoci sa k tomu Szánthó ani nový tím zatiaľ oficiálne nevyjadrili. Nepriamo tak však učinila jeho priateľka Edina.
"Ahojte! Hľadáme byt v Banskej Bystrici. Môj partner je futbalista a bude hrať za Banskú Bystricu, ja som kaderníčka. Kvôli jeho športovej kariére sa sťahujeme do mesta a hľadáme príjemný a útulný byt, ktorý by sme mohli nazývať domovom. S nami sa sťahuje aj naša 4-ročná fenka Leyla. Je veľmi dobre vychovaná, čistotná, pokojnej povahy, nešteká, neničí zariadenie a je úplne zvyknutá na život v byte," napísala na sociálnej sieti v skupine Bývanie a prenájom Banská Bystrica.
"Ak viete o voľnom byte alebo máte akúkoľvek ponuku, budeme veľmi vďační za správu. Vopred ďakujeme za pomoc a prajeme pekný deň!" doplnila futbalistova partnerka.
Aj preto sa začalo špekulovať, že sa má Szánthó presťahovať do klubu spod Urpína. Práve Banská Bystrica sa vrátila medzi elitu, keď ovládla druhú najvyššiu slovenskú súťaž.
Cieľom bude udržať sa v Niké lige, a preto sa snaží posilniť čo najviac. Jednou z posíl je aj ostrostrelec a reprezentant Róbert Polievka.
Zdroj: SITA.sk - Bizarný inzerát prezradil všetko. Futbalistova priateľka hľadá byt, klub zatiaľ prestup oficiálne nezverejnil – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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