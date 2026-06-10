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10. júna 2026

Nebezpečný moment v Maďarsku. Závesná kamera dymila a spadla z niekoľkých metrov na ihrisko – VIDEO


Tagy: Kamera priateľský zápas

Po jej odprataní sa v stretnutí v Debrecíne mohlo ďalej pokračovať. Nikto sa nezranil. Priateľský medzištátny zápas medzi Maďarskom a Kazachstanom priniesol okrem štyroch gólov aj jeden atypický, no ...



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10.6.2026 (SITA.sk) - Po jej odprataní sa v stretnutí v Debrecíne mohlo ďalej pokračovať. Nikto sa nezranil.


Priateľský medzištátny zápas medzi Maďarskom a Kazachstanom priniesol okrem štyroch gólov aj jeden atypický, no nepríjemný moment, ktorý mohol skončiť katastrofou.

Počas duelu spadla závesná kamera priamo na trávnik neďaleko postrannej čiary. Za ňou stál kameraman a celú udalosť sledoval z možno jedného či dvoch metrov.

Objekt ho, našťastie, netrafil a muž celý incident natočil pred sebou. Ďalšia kamera zachytila celý pád a video sa šíri po internete.

Tesne pred dopadom na trávnik dymila. Po jej odprataní sa v stretnutí v Debrecíne mohlo ďalej pokračovať. Nikto sa nezranil.



Domáci futbalisti prekvapivo prehrávali po prvom polčase s Kazachstanom 0:1, no v druhom dejstve ukázali svoju kvalitu a výsledok preklopili na svoju stranu tromi presnými zásahmi.

Presadili sa záložník Liverpoolu Dominik Szoboszlai, niekdajší hráč Dunajskej Stredy Andras Schäfer a obranca Győru Rajmund Tóth.


Zdroj: SITA.sk - Nebezpečný moment v Maďarsku. Závesná kamera dymila a spadla z niekoľkých metrov na ihrisko – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kamera priateľský zápas
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