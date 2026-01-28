Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 28. januára 2026
 24hod.sk    Gala    Hudba

28. januára 2026

ELÁN & Kamaráti sú späť DOMA – 9. októbra 2026 ovládnu bratislavskú TIPOS arénu! Predpredaj je spustený



Bratislava sa opäť pripravuje na jednu z najväčších hudobných udalostí roku 2026. Legendárna skupina ELÁN sa po dvoch rokoch vracia tam, kde to má najsilnejší význam – späť doma, do rodnej Bratislavy.



ELÁN & Kamaráti – Bratislava (TIPOS aréna)

Už 9. októbra 2026 zaznie v domovskej TIPOS aréne ELÁN s novým koncertným programom a navyše v zostave, v ktorej sa už nikdy znovu neobjaví.

A čo je najdôležitejšie – predpredaj vstupeniek je spustený.

Návrat, ktorý má význam

Bratislava je pre ELÁN viac než len zastávka na mape. Je to domov, miesto, kde sa písala história a kde vznikli piesne, ktoré poznajú celé generácie. Práve preto má návrat do Bratislavy výnimočný náboj – je to večer pre tých najlepších fanúšikov, ktorí ELÁN nosia v srdci celý život.

Skupina sa do hlavného mesta vracia po dvoch rokoch, keď tu dosiahla historický úspech:
ELÁN v roku 2024 vypredal v Bratislave tri koncerty po sebe, čím vytvoril rekord najväčšej slovenskej haly a potvrdil, že v domovskom meste má kapela skutočne výnimočné miesto.

ELÁN & Kamaráti – unikátna zostava a výnimoční hostia

Koncert ELÁN & Kamaráti nie je len klasickým vystúpením – je to veľký hudobný príbeh, návrat spomienok, energie a priateľstva. Na pódiu sa totiž spolu s kapelou objavia aj potvrdení hostia – bývalí členovia skupiny, ktorí boli súčasťou jej ikonickej cesty.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/ELAN-Kamarati-Bratislava?ID_partner=60

Potvrdení hostia (bývalí členovia skupiny):
Juraj Farkaš (gitary), Zdeno Baláž (bicie), Gabo Szabo (bicie), Viktor Hidvéghy (bassgitara), Ďuso Petrus (bicie),  Juraj Kuchárek (bicie), Juraj Burian (gitary), Henry Tóth (gitary), Boris Brna (bicie),  Fero Turák (klávesy), Marián Svetlík (husle), Juraj Madari (viola), Samuel Šimek (trúbka),  Martin Haas (trombón)

Fanúšikovia tak uvidia jedinečné spojenie ľudí, ktorí tvorili históriu ELÁNU – na jednom pódiu, v jednej hale, v jeden výnimočný večer.

Nový koncertný program a najväčšie hity

Bratislavská TIPOS aréna bude svedkom veľkolepej show, kde nebudú chýbať najväčšie legendárne hity, ktoré spájajú celé Slovensko – zároveň sa však fanúšikovia môžu tešiť aj na nový koncertný program, pripravený špeciálne pre turné 2026.

Bude to večer plný emócií, energie, spomienok a obrovskej koncertnej atmosféry, ktorú možno zažiť iba naživo.

Bratislava už niekoľkokrát ukázala, že koncerty ELÁNU sa tu menia na rekordy a vypredané večery.

Kedy a kde:

ELÁN & Kamaráti – Bratislava (TIPOS aréna)
9. október 2026
Štart: 20:00

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/ELAN-Kamarati-Bratislava?ID_partner=60


Colours of Ostrava 2026: Štvrtok prinesie návrat LP, j-popovú tsunami Atarashii Gakko! alebo lovkyňu démonov Audrey Nuna.

