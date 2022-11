Black Friday pre pravých filmových fanúšikov! Najlepšie filmy z európskej produkcie u vás doma

Najlepšia ponuka festivalových filmov

Edisonline ponúka špičku francúzskej kinematografie

Provokatívne a silné emocionálne zážitky, ktoré nemusíte zvládnuť

23.11.2022 (Webnoviny.sk) -Vstúpte do sveta online festivalových filmov a objavte výnimočné diela, ktoré sú v kinách málokedy dostupné. Je tu totiž Black Friday, ktorý poteší najmä pravých filmových fanúšikovPrvá česko-slovenská online videotéka Edisonline ponúka v dňoch 25.11. do 28.11. až 40 % zľavu.Na Edisonline nájdete takmer 500 najkvalitnejších európskych a ocenených filmov z festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes. "Slovenskí diváci si zaslúžia kvalitný filmový obsah zo svetovej produkcie, ktorý nie je vždy dostupný v kinách. Edisonline je prevádzkovaný na Slovensku a v Česku a je pre filmových fanúšikov, ktorí sú unavení z hlučných blockbusterov a hľadajú diela meniace filmový jazyk a témy hýbajúce spoločnosťou," hovorí kreatívny riaditeľ Dominik Hronec.Filmy sú rozdelené do kategórií podľa tém, tvorcov a festivalov. Jednou z najpopulárnejších kategórií je Scandi, ktorá ponúka ikonické severské filmy ako Chlast, Rytieri spravodlivosti alebo Woman at War. Platformu rozšírila kompletná knižnica snímok švédskej legendy Ingmara Bergmana s filmami ako Siedma pečať či Persona.Na streamovacej platforme objavíte i to najlepšie z francúzskej kinematografie. Pôvabná Juliette Binoche vás očarí vo filmoch Kto si myslíš, že som alebo Sils Maria. S elektrizujúcim Vincentom Casselom nájdete film Gauguin či kultovku Nenávisť.Edisonline sa nevyhýba ani provokatívnym filmom. Z víťaza Zlatého medveďa z Berlinale 2017 O tele a duši počas pražskej premiéry odpadli zo silného emočného zážitku dvaja diváci.Ak si trúfate, môžete si pozrieť i víťaza Zlatej palmy z Cannes 2021 Titán, ktorý bol označený ako " jeden z najdivokejších filmov" alebo ukrajinský film Kmeň o brutálnych pravidlách internátnej školy pre hluchonemých. Edisonline je domovom aj pre LGBTI+ filmy. V kategórii Queer objavíte filmy ako Život Adéle s famóznou Adèle Exarchopoulos a Léou Seydoux alebo Utiecť, animovaný dokument s nomináciami na Oscara.Všetky filmy môžete sledovať na zariadeniach vo Full HD, v prehliadači alebo v aplikáciách Apple, Android a Samsung Smart TV. Jedinečnú platformu Edisonline spravuje mediálna spoločnosť Film Europe. Black Friday 40% zľavu na ročné predplatné Edisonline nájdete od 25.11. do 28.11. tu ➤ https://bit.ly/3ArzveP Informačný servis